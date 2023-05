Un român a încheiat Wings For Life World Run 2023 pe locul 3 mondial

Cu un format unic care include un start simultan în întreaga lume, precum și o linie de sosire în mișcare, numită Catcher Car, Wings for Life World Run atrage sportivi profesioniști, alergători amatori, participanți în scaune cu rotile și începători. Fie că au participat cu aplicația Virtual Catcher Car de la Wings for Life World Run sau urmăriți de versiunea fizică a mașinii la una dintre cele șapte curse emblematice globale, participanții au parcurs o medie de 11.59 km fiecare în 158 de țări. Mulți dintre App Runners au participat la unul dintre cele 239 de evenimente App Run organizate în locații spectaculoase, din Kazahstan până în Mexic, din Spania până în Kenya, Australia și România.

Cu un format unic care include un start simultan în întreaga lume, precum și o linie de sosire în mișcare, numită Catcher Car, Wings for Life World Run atrage sportivi profesioniști, alergători amatori, participanți în scaune cu rotile și începători. Fie că au participat cu aplicația Virtual Catcher Car de la Wings for Life World Run sau urmăriți de versiunea fizică a mașinii la una dintre cele șapte curse emblematice globale, participanții au parcurs o medie de 11.59 km fiecare în 158 de țări. Mulți dintre App Runners au participat la unul dintre cele 239 de evenimente App Run organizate în locații spectaculoase, din Kazahstan până în Mexic, din Spania până în Kenya, Australia și România.

Cu un format unic care include un start simultan în întreaga lume, precum și o linie de sosire în mișcare, numită Catcher Car, Wings for Life World Run atrage sportivi profesioniști, alergători amatori, participanți în scaune cu rotile și începători. Fie că au participat cu aplicația Virtual Catcher Car de la Wings for Life World Run sau urmăriți de versiunea fizică a mașinii la una dintre cele șapte curse emblematice globale, participanții au parcurs o medie de 11.59 km fiecare în 158 de țări. Mulți dintre App Runners au participat la unul dintre cele 239 de evenimente App Run organizate în locații spectaculoase, din Kazahstan până în Mexic, din Spania până în Kenya, Australia și România.