Duminică e șansa ta să intri în istorie

Duminica asta arată ca o zi în care se va stabili un nou record pentru că peste 120.000 de alergători și utilizatori ai scaunului rulant din peste 134 de țări se vor alinia la startul competiției Wings for Life World Run. Niciodată acest eveniment nu a mai avut atât de mulți participanți, iar toate taxele de înscriere și donațiile vor merge către găsirea unui remediu împotriva leziunilor măduvei spinării.

, care va alerga cu aplicația Wings for Life World Run pentru prima dată. ”Ceea ce face Wings for Life World Run atât de special pentru mine e că voi alerga alături de mii de oameni din jurul lumii cu care altfel n-aș alerga laolaltă niciodată - asta e ceea ce aștept cel mai mult.”

”Ceea ce face atmosfera să fie deosebită, iar amintirea de neuitat sunt locația, fanii și obiectivul meu personal,” spune ultramaratonistul sud-african Ryan Sandes , care va alerga cu aplicația Wings for Life World Run pentru prima dată. ”Ceea ce face Wings for Life World Run atât de special pentru mine e că voi alerga alături de mii de oameni din jurul lumii cu care altfel n-aș alerga laolaltă niciodată - asta e ceea ce aștept cel mai mult.”

Chiar și într-o perioadă în care atât de multe evenimente au fost anulate, toată lumea poate să fi parte din Wings for Life World Run. Ca de obicei, cursa de anul acesta include pe toată lumea, de la alergători care participă pentru prima dată până la specialiștii în distanțe lungi. Formatul unic dă posibilitatea tuturor, indiferent de nivelul de pregătire, să alerge împreună.

Află pentru ce au alergat participanții la Wings for Life World Run în ultimii șapte ani:

7 ani de Wings for Life World Run

”Sunt copleșită datoriă răspunsului pe care l-am primit din toată lumea. Știind că mii de oameni vor fi la start duminică pentru fundația noastră e un sentiment greu de pus în cuvinte,” spune Anita Gerhardter, CEO a fundației caritabile Wings for Life. ”Avem un obiectiv major: vrem să vindecăm leziunile măduvei spinării. Sunt foarte mândră că atât de mulți oameni sunt alături de noi.”

