De ce Wings for Life World Run rupe tiparele cursei - și cum să participi

În luna mai a anului trecut, 310.719 alergători din 195 de țări au participat la o cursă globală. Nu a fost un maraton obișnuit sau o cursă distractivă, ci Wings for Life World Run, un eveniment internațional unic în care lumea se mișcă împreună pentru a strânge fonduri pentru cercetarea leziunilor măduvei spinării. Ce înseamnă asta mai exact? Ei bine, de ce să nu te înscrii pe 10 mai și să afli?

Wings for Life World Run nu este despre obținerea unui record personal. Nu este despre trecerea liniei de sosire, despre alergarea unei anumite distanțe sau chiar despre învingerea competitorilor. Exact la ora 11:00 UTC (ora 14.00, ora României), alergători aflați pe continente diferite pornesc la drum cu un singur scop: să continue să alerge. Cât de departe ajungi depinde doar de tine, dar dacă Catcher Car te depășește, cursa ta s-a încheiat. Într-o lume a cluburilor de alergare și a influencerilor de pe Instagram care devine tot mai serioasă, aceasta este, probabil, una dintre cele mai plăcute și orientate spre comunitate curse existente. Fie că participi la primul tău eveniment sau ești un veteran, nu există nimic asemănător.

„Este cu adevărat una dintre cele mai semnificative curse la care particip”, spune entuziasmat Jo Fukuda, câștigător de trei ori și actual deținător al recordului Wings for Life World Run. „Alerg în multe curse diferite, dar aceasta este cea în care ceea ce fac eu ajută direct pe altcineva. Nu există nimic mai puternic decât atât.”

Nu trebuie să fii un „Alergător” cu A mare ca să participi. Toată lumea este binevenită. Ești gata să transpiri puțin? Atunci hai să începem.

01 Nu există o linie de sosire - doar cât de departe poți ajunge

Răspândirea bucuriei în Cape Town © Craig Kolesky for Wings for Life World Run

Wings for Life World Run este o cursă pentru oricine și pentru toată lumea. Poate ești un veteran al ultramaratoanelor sau un participant obișnuit la Park Run. Sau poate ai început să alergi săptămâna trecută. Wings for Life World Run nu este legată de comparațiile exclusiviste din cluburile de alergare despre recorduri personale pe traseu sau performanțe remarcabile pe Strava. Nu, aici îți alergi propria cursă. Este sportul redus la ceea ce contează cu adevărat și cu toții am avea nevoie de mai mult din asta în 2026. „Ceea ce face Wings for Life World Run specială este faptul că nu există o linie de sosire fixă”, este de acord Fukuda. „Cât de departe poți ajunge devine propriul tău obiectiv, iar această incertitudine legată de distanță este ceea ce o face atât de interesantă.”

02 Cursa se termină atunci când te prinde

Anna Gasser la volanul unei Catcher Car © Markus Berger for Wings for Life World Run

Gândește-te la Catcher Cars ca la niște Terminatori binevoitori. Nu se opresc niciodată. Nu obosesc. Și au un singur scop: să te prindă. Dacă vehiculele reale sau versiunile lor virtuale te ajung din urmă, ai ieșit din cursă. Eliminat. Este literalmente singura regulă a alergării. Aleargă departe, aleargă rapid, doar rămâi în fața mașinilor. Având doar acest obiectiv asupra căruia să te concentrezi, poți să te bucuri de mult mai mult decât în acele semimaratoane în care vezi doar tunelul și tot ce contează este ritmul. Dar nu-ți face griji, nu este nimic cu adevărat stresant la echipa Catcher Car. „Chiar și atunci când Catcher Car este chiar în spatele meu, mental sunt surprinzător de calm”, recunoaște Fukuda.

03 Te aliniezi cu întreaga lume

Alergătorii merg împreună în Bogota, Columbia © Andres Rivera for Wings for Life World Run

Există atât de mulți eroi care finalizează maratoane, ultramaratoane și chiar competiții Ironman dintr-o poziție de dizabilitate. Wings for Life World Run pune și mai mult accent pe această incluziune. Participă la oricare dintre cursele Flagship Runs, la un App Run existent sau organizează chiar tu un App Run împreună cu un grup de prieteni și te vei regăsi dând tot ce ai mai bun alături de oameni care merg, utilizatori de scaun rulant, frame runners, alergători ghidați, persoane cu cărucioare, cârje și mulți alții. Crezi că nu poți alerga din orice motiv? Vino și încearcă.

04 O aplicație care te lasă să alergi

Aplicația Wings for Life World Run nu e o aplicație obișnuită de alergare © Sulejman Omerbasic for Wings for Life World Run

În zilele noastre, nu mai putem face nimic fără o aplicație. Wings for Life World Run nu face excepție, dar, crede-ne, aceasta chiar este distractivă. În timp ce aplicațiile de antrenament pentru alergare te pot certa că nu alergi suficient de repede sau că ai sărit peste o zi de FARTLEK, aceasta are un singur scop: să te pună în mișcare și… atât. Uită de distribuirea traseului tău online (deși ești perfect liber să o faci), Wings for Life World Run este despre tine și Catcher Car. Tot ce trebuie să faci ca să participi este să descarci aplicația și să fii pregătit când numărătoarea inversă ajunge la zero. Asta e… tot? Descarci, te conectezi, alergi, gata.

05 Toată lumea se mișcă, împreună

Camaraderia de la linia de start din Zadar este vizibilă © Predrag Vučković for Wings for Life World Run

Din momentul în care te înscrii, devii parte dintr-o familie globală de alergători care fac exact același lucru. Startul global înseamnă că trăiești aceleași emoții, entuziasm și anticipare ca alergători aflați la mii de kilometri distanță. Este un sentiment care nu poate fi egalat. Adaugă faptul că Wings for Life World Run este o cursă caritabilă și obții ceva și mai special. „Adevărata atracție este că nu alergi doar pentru tine, ci și pentru alții”, este de acord Fukuda. Totul se rezumă la comunitate. „Un lucru cu adevărat special este că oamenii care au terminat deja cursa se întorc și încep să te încurajeze”, adaugă el. „Este incredibil de motivant.” Iar pentru că evenimentul este transmis live în întreaga lume, oameni de pretutindeni îți vor trimite mesaje virtuale de încurajare în timp ce încă alergi.

06 Ritmul tău îți decide cursa

Este important să îți ții ritmul propriei curse © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

Ajută să pornești cu un plan. Catcher Car este atât de dornică să te prindă, încât accelerează puțin câte puțin pe măsură ce cursa avansează. Vrei să acoperi 3 km? Te descurci cu un ritm solid de 14 minute și 17 secunde pe kilometru. Crești obiectivul la 10 km și va trebui aproape să îți dublezi viteza, ajungând la 7 minute și 12 secunde pe kilometru. Vrei să ajungi la 40 km? Atunci vei zbura cu un ritm de 4 minute și 30 de secunde pe kilometru. Dincolo de asta, ei bine… ești pe cont propriu. Stabilește-ți propriul obiectiv și calculează ritmul pe care trebuie să îl atingi chiar aici .

07 Durează atât cât duci tu

Stay steady and you'll get the most out of the day © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Fie că alergi singur sau împreună cu mulțimea, una dintre cele mai mari provocări este să rămâi complet concentrat pe propria ta cursă. După cum știe orice alergător, tentația de a ține pasul cu un pacer sau de a sprinta după acel alergător rapid din cursa locală de 10 km este mare, dar în Wings for Life World Run, un astfel de comportament nu va duce decât la epuizare. Aici este vorba despre a alerga la un ritm confortabil pentru tine și a menține acel ritm pe termen lung – nu despre a forța un sprint rapid până la linia de sosire.

08 Este la fel de mult o provocare mentală pe cât este una fizică

Fukuda a doborât recordul Wings for Life World Run în 2025 © Hiromitsu Rikimaru for Wings for Life World Run

Fie că vrei să dobori recorduri sau doar să încerci să alergi primul tău kilometru din viață, Wings for Life World Run înseamnă să știi că poți reuși. Atunci când îi este greu să creadă asta, Fukuda își amintește de fondurile pe care ajută să le strângă și își găsește astfel motivația. „Sufăr, dar când mă gândesc că ceea ce fac eu le oferă putere altora, durerea mea capătă un alt sens”, spune el. „Pot să alerg pentru că sunt sănătos și port cu mine gândurile celor care nu pot alerga acum. Doar faptul că mă țin de acest gând este suficient ca să continui.”

09 S-ar putea să-ți placă de fapt alergarea

Alergătorii din Mumbai fac kilometri și se distrează © Focus Sports for Wings for Life World Run

Da, poate că vrei să-i depășești pe ceilalți alergători și, da, adevărata luptă este cu tine însuți, dar într-o lume în care alergătorii de weekend numesc evenimentele organizate „curse” și își petrec fiecare moment verificându-și ritmul pe ceasurile de la încheietură, nu este revigorant să participi la ceva unde nimic din toate acestea nu contează cu adevărat? Pentru că regulile Wings for Life World Run sunt atât de diferite față de, să spunem, Maratonul de la Paris, nu există cu adevărat nimic și nimeni cu care să te compari — în afară de propria ta ambiție. Având asta în minte, s-ar putea oare (șoptit) chiar să te bucuri de alergare? Noi credem că da.

Despre autor Cine este Tom Ward? Tom Ward este colaborator pentru Red Bull și scrie, de asemenea, pentru GQ și The Sunday Times. Proaspăt întors de la al nouălea său semimaraton, desfășurat la New York City, a fost cucerit de alergările pe distanțe lungi. Tom este și autorul romanelor The Lion and The Unicorn și TIN CAT.