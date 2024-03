Women fueled by passion: breaking-ul și hip-hop-ul intră în battle la Cluj

„ Women fueled by passion ” se reîntoarce în 2024 cu cea de-a doua ediție. Duminică, pe 10 martie, categoria „7 to Smoke Hip-Hop” își va desemna câștigătorul , care va ajunge direct în finala națională Red Bull Dance Your Style, având șansa să se califice apoi în finala mondială care va avea loc la finalul anului în India, la Mumbai.

Nadine Hedeșan și Bogdan Beat Nedelciu sunt organizatorii evenimentului „Women fueled by passion”, dedicat breaking-ului și hip-hop-ului, și co-fondatorii 2hustle , un brand care organizează evenimente de dans și produce merchandise inspirat din aceeași lume a dansului.

Am vorbit cu Nadine și-am aflat mai multe despre evenimentul „Women fueled by passion” și despre ce se va întâmpla în acest an.

Nadine Hedeșan, co-organizatoare „Women fueled by passion” © Ștefan Buga

Cum a început povestea ta cu dansul?

Am început să dansez în Arad, de-acolo sunt eu de loc, în cadrul trupei New Generation. Când m-am mutat la Cluj, l-am găsit pe Alex Nuț, fost participant la Red Bull Dance Your Style. Eu am descoperit partea asta într-o tabără internațională din Polonia; mi-a plăcut foarte mult libertatea pe care ți-o oferă freestyle-ul, faptul că te lasă să te joci cu pașii de bază, tehnica și muzica și să-ți adaugi propriul stil.

Când m-am mutat la Cluj pentru primul an de facultate, am început să merg la Alex la cursuri și acolo am rămas. Acum, Alex are un studio unde predau și eu: am un curs pentru adulți și unul pentru copii. Ne axăm pe partea de freestyle, de pași de bază și pe comunitate. În același timp, particip individual la battle-uri nationale si internaționale.

Aura Vidroiu la Panel discussion, ediția 2023 © Vio Darvas

Care este istoria evenimentului „Women fueled by passion”?

„Women fueled by passion”, așa cum îi spune numele, e dedicat femeilor și, de aceea, l-am și făcut de Ziua Femeii. Prima ediție am avut-o anul trecut. Am vrut s-adunăm la un loc femei din comunitatea de dans din toată țara și să le oferim un eveniment în care și line-up-ul (DJ-ul, MC-ul, fotograful, voluntarii, etc.) să fie preponderent format din femei. Deci să dăm înapoi femeilor din comunitate.

În același timp, ne-am gândit să facem și o categorie dedicată femeilor. La breaking, avem o categorie numită „Bonnie & Clyde”, unde o fată și-un băiat fac echipă și dau battle contra altei echipe de fată și băiat. Așa a apărut un 2 versus 2 doar format din femei și numit „Thelma & Louise”, după filmul renumit cu același nume, ca să vedem ce pot face femeile când își unesc forțele.

Pe lângă această categorie, ne-am dorit să organizam un panel discussion în care am invitat femei din diferite domenii - dans, IT, artă, business - să vorbească despre experiențele lor printr-un format de discuție liberă.

Vanessa Vultur și B-girl Simi la 2v2 Thelma & Louise, ediția 2023 © Vio Darvas

Ce-o să se-ntâmple anul acesta?

Anul acesta începem cu un workshop de breaking cu B-Girl Paulina , cunoscută la nivel mondial, una dintre cele mai vechi dansatoare de breaking. Ea face parte din echipa națională de breaking a Poloniei și a câștigat de trei ori Red Bull BC One Polonia. Ea va avea workshop-ul vineri. Sâmbătă dimineață vom avea un panel discussion, iar după aceea va începe competiția propriu-zisă, unde vom avea calificările și Top 16. Apoi urmează un after party cu Vlad Dobrescu. În ultima zi, duminică, vom avea dimineața workshop-ul de hip-hop cu Sophie May , Top 8-ul, semifinalele și finalele la toate categoriile. Cam asta se va întâmpla, în mare, ca și timeline al evenimentului.

Îmbrățișare la final de battle Iulia Andro și Sătănel, ediția 2023 © Vio Darvas

Cum se pregătește Clujul pentru acest eveniment?

Comunitatea din Cluj este foarte entuziasmată, iar comunitatea din România susține foarte mult evenimentul și chiar ne încălzește enorm treaba asta. Pe parcursul anului 2023, am fost întrebați când se face următoarea ediție și ne-am bucurat de interes, de faptul că le-a plăcut. A fost primit cu căldură – am avut un pic emoții cu conceptul, dar după prima ediție ni s-a confirmat că facem ce trebuie și că putem să continuăm. Obiectivul, ca la orice eveniment de dans, ar fi să-l ducem la nivel internațional, să vină la noi dansatori notorii, să participe foarte multă lume, să putem da premii mari, să adunăm o comunitate de dans de peste tot și să se facă partea asta de networking, de sharing with people și, cumva, să aducem în România și alte comunități din Europa, Asia, America, de peste tot. Să te conectezi cu dansatorii, să-ți faci prieteni, să dansezi, să asculți muzică. E fix ce ne place să facem!

Alex Nuț în Cypher, ediția 2023 © Vio Darvas

În acest an, câștigătorul de la categoria „7 to Smoke Hip-Hop” va ajunge și-n finala națională Red Bull Dance Your Style. Cum găsești această oportunitate?

Mi se pare o oportunitate foarte bună pentru cei din Transilvania și din vestul țării. Mă bucur foarte mult că Red Bull a venit cu inițiativa asta și că ne-a luat în considerare. Red Bull Dance Your Style e un eveniment foarte fain și oportunitățile care vin cu acest eveniment sunt foarte bune pentru dansatori.

Ce este conceptul „7 to Smoke”?

„7 to Smoke” este un concept de battle care scoate în evidență condiția fizică a dansatorilor și arsenalul de mișcări cu care vin pe floor. Formatul e destul de simplu: pe scenă sunt 8 dansatori, unul pe spot-ul de „king”, iar ceilalți așezați într-o linie (challengeri). După fiecare battle, juratul votează cine câștigă runda respectivă. Câștigătorul rămâne tot timpul pe locul de „king” , iar cel care face primul 7 puncte câștigă.

Kara, MC-ul de la ediția 2023 © Vio Darvas

