XR Month: Descoperă Bucureștiul în realitatea augmentată

”A doua lucrare se numește Sky Snake și se află lângă CEC, în fața Muzeului Național de Istorie. Am fost de curând în vizită la muzeu și am rămas în minte cu imaginea steagului dacic de pe replica din interior a coloanei lui Traian. Nu am nicio formă de naționalism în mine, dar simbolul acesta este unul superb și puternic. Un lup-dragon cu gura mereu deschisă ca să treacă vântul prin ea, practic un steag, dar și un instrument muzical vechi de 2000 de ani. Mă deranjează etic felul în care acest simbol a devenit controversat în ultimul timp, adoptat fiind în mod exclusiv de grupări neolegionare/ ultranaționaliste, și am vrut să îi fac un makeover. Am sculptat în 3D și am animat manual o lupoaică-dragon adorabilă, însă din păcate limitările filtrelor AR Facebook/ Instagram m-au forțat să îi reduc semnificativ detaliile. Am, în schimb, câteva randări cu ea înainte de optimizare,” spune Irina.