Timp de o lună de zile, între 25 august și 21 septembrie, orașul Bacău a fost epicentrul artei urbane din România datorită festivalului ZidArt , aflat la cea de-a doua ediție. Însuflețit, încă o dată, de motto-ul ”În căutarea sufletului perete”, evenimentul a adunat 10 artiști cunoscuți ai artei stradale și 13 new comers entuziaști. Împreună au desenat 13 pereți din oraș, adică 9 blocuri și 4 licee, un total de 1536mp, dintre care 1360mp au fost acoperiți cu vopsea purificatoare de aer Airlite, transformând astfel Bacăul în orașul cu cele mai multe astfel de desene din lume.

