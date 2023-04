2HOT4STAGE FEST - Vreme je za najveći festival ulične kulture u regionu

2HOT4STAGE dovodi renomirane plesače i predavače koji dolaze iz Švedske, Ukrajine, Rusije, Kine, Grčke, Belgije, Austrije, Nemačke i Italije, te time Srbiju dovodi na svetsku mapu festivalskog turizma. Organizatori najavljuju najveći festival do sada, a poznata su imena i muzičkih izvođača među kojima su pre svega legendarni Edo Maajka i Who See, neizostavni master ceremonije Bege Fank, zatim talentovana kantautorka Tam, duhovita Instagram zvezda muzičkih obrada Only Fejmz kao i mlade zvezde trap muzike X, Rouzi, Jowam. Kada su u pitanju DJ-evi, Rokam, Bko, Kostur, Spale, Shine, Luna, Vukashi, Basic će biti prisutni na danima festivala, a očekuju se i mnoga druga poznata imena domaćih i regionalnih izvođača.