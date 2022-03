2HOT4STAGE FEST – Hip hop spektakl ovog vikenda u Beogradu

Osmi 2HOT4STAGE FEST počinje 25. marta u 14h programom u Re-Kreativnom centru Silosi Beograd. Na jedinstvenoj gradskoj lokaciji, u petak će se predstaviti muzičari, plesači, crtači, umetnici i modni dizajneri. Posetioci će moći da učestvuju u zanimljivim aktivacijama i osvoje vredne nagrade. Najvažniji događaji prvog dana festivala su Beatmaking battle, RAP performance battle “5 Minuta Slave” i My People tribina “Bez prečice”.

Osmi 2HOT4STAGE FEST počinje 25. marta u 14h programom u Re-Kreativnom centru Silosi Beograd. Na jedinstvenoj gradskoj lokaciji, u petak će se predstaviti muzičari, plesači, crtači, umetnici i modni dizajneri. Posetioci će moći da učestvuju u zanimljivim aktivacijama i osvoje vredne nagrade. Najvažniji događaji prvog dana festivala su Beatmaking battle, RAP performance battle “5 Minuta Slave” i My People tribina “Bez prečice”.

Ljubitelji ulične kulture uživaće u brojnim kreativnim i interaktivnim događajima, kao što su takmičenja u plesu i crtanju, igra asocijacije, radionica za ručni dizajn patika, i sve to uz sjajne setove DJ Raid-a, Mrkija, Spaleta...

Plesna takmičenja će trajati od 11h do 21h. Na plesnim takmičenjima za decu i odrasle, u nekoliko kategorija, sudiće istaknuti međunarodni i domaći plesači i koreografi, a učesnike očekuju vredne robne i novčane nagrade. “All Style” kategorije za decu i odrasle, betlovi i takmičenja u koregrafijama su neki od formata, a internacionalne sudje pristižu iz Bugarske, Španije, Austrije, Francuske, Rusije, Italije, Hrvatske i Slovenije.

Niški dvojac Stereo Banana će se igrati rečima i energijom, onako kako samo oni to mogu. Nastupe će imati krosover bend Iskaz, kao i Buzz Rap Showcase sa svojom ekipom. Renomirani beogradski DJ BKO je zadužen za atmosferu na afterparty-u.

