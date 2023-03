Angelina Topić zablistala na Evropskom prvenstvu i najavila sezonu iz snova

Mlada, talentovana i sada već afirmisana Angelina Topić nekoliko puta rušila je sopstvene i državne rekorde, poslednji put to je učinila 26. januara 2023, kada je sa nepunih 18 godina uspela da postavi novi seniorski nacionalni rekord i skoči do 1.94 m.

