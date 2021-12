Zagrevanje za CDE uz preporođenog Setha Troxlera

Biće to pravi klupski maraton, četiri vezana dana uz neke od najvećih imena svetske elektronske scene kao što su Amelie Lens, Hot Since 82, Umek…

Mnogi su 2020. godinu iskoristili da se preispitaju, a pored očiglednih globanih situacija, on je imao jednu veliku promenu na ličnom planu – postao je otac. Krenuo je da razmišlja i o načinima na koje može da se sačuva tehno muzika – kako njena prošlost, tako i budućnost.

On je kulturni komentator, kustos, vlasnik restorana i preduzetnik, sa diplomom iz advertajzinga i komunikacija. Svet oko sebe posmatra kroz prizmu savremene muzičke kulture.

Podjednako je euforičan kada vrti na podijumima za igru u nekim od najboljih svetskih noćnih klubova, kao što su Fabric (London), Nordstern (Bazel), The Lux (Lisabon) ili Blitz (Minhen), kao i dok nastupa na najvećim festivalima, kao što su Glastonbury, Movement, Roskilde ili Sonar. Kao višestruki moderni umetnik boravio je u muzičkim institucijama, vodio brojne izdavačke kuće i nastavio svoju solo izdavačku karijeru, uključujući i skorašnju saradnju sa The Martinez Brothers na Crosstown Rebels.

