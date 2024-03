Dance Arena stiže i do Niša

Iako domaća publika dobro zna razloge, Hot Since 82 imaće priliku da još jednom demonstrira zašto je baš on dobitnik prestižne DJ nagrade u kategoriji „Najbolji tech house DJ”, i višestruko nominovan za različita priznanja u sferi elektronske muzike! Njegovu karijeru obeležili su brojni hitovi poput „Buggin’“, „Like You“, ali i remiks pesme Green Velveta „Bigger Than Prince“. Nedavno je fanove obradovao novom trakom pod nazivom „Never enough” u saradnji sa Us Two i Paige Cavell, koja obećava da će zapaliti publiku 1. marta.