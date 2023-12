Darren Emerson na CDE - U Novu godinu sa legendom elektronske muzike

Klupska kultura mnogo puta je menjala svoje lice, ali uvek ostajala simbol prkosa, nečega što Beograd dobro poznaje. U knjige istorije ušao je klub Industrija i sve ono što je predstavljao devedesetih, ali i mnogi drugi primeri da u ovom gradu postoje ljudi koji su dolazili do ploča, kaseta, torenata, pa presnimavali i delili muziku koja je održavala generacije, iznedrila čitavu kulturu. Iako nam se scena menja i njeni pioniri će često reći da je u sunovratu, mlađe generacije i unapred rasprodate ulaznice za velike žurke i razgranata scena govore da je svaka promena dobra, a da klabing kod nas ostaje dinamičan i jak, verovatno upravo zbog toga što ima dobar temelj.

