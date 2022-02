DJ Rolando - Klupski klasik ovog petka u Beogradu

DJ Rolando ili The Aztec Mystic (ime pod kojim povremeno nastupa) je tehno di-džej i producent iz Detroita. Bio je deo Underground Resistance od 1994. godine, legendarne ekipe koja je odredila pravac u kojem se andergraund klupska muzika i danas kreće, sve do 2004. Tada se seli u Edinburg i fokus prebacuje na nastupe po Evropi, posebno u čuvenim klubovima Berlina kao što su Tresor i Berghain.

DJ Rolando ili The Aztec Mystic (ime pod kojim povremeno nastupa) je tehno di-džej i producent iz Detroita. Bio je deo Underground Resistance od 1994. godine, legendarne ekipe koja je odredila pravac u kojem se andergraund klupska muzika i danas kreće, sve do 2004. Tada se seli u Edinburg i fokus prebacuje na nastupe po Evropi, posebno u čuvenim klubovima Berlina kao što su Tresor i Berghain.

DJ Rolando ili The Aztec Mystic (ime pod kojim povremeno nastupa) je tehno di-džej i producent iz Detroita. Bio je deo Underground Resistance od 1994. godine, legendarne ekipe koja je odredila pravac u kojem se andergraund klupska muzika i danas kreće, sve do 2004. Tada se seli u Edinburg i fokus prebacuje na nastupe po Evropi, posebno u čuvenim klubovima Berlina kao što su Tresor i Berghain.

Nekoliko puta je nastupao i u Beogradu gde ceni publiku koja zna da je mnogo više od planetarnog hita "Knights of the Jaguar".

Nekoliko puta je nastupao i u Beogradu gde ceni publiku koja zna da je mnogo više od planetarnog hita "Knights of the Jaguar".

Nekoliko puta je nastupao i u Beogradu gde ceni publiku koja zna da je mnogo više od planetarnog hita "Knights of the Jaguar".