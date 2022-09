DJ Runy – Dobri momak domaće klupske scene

Dolazi da otvori Apgrade 2022, u petak, 16. septembra. Uspeo sam da ga uhvatim u nedelji kada sumira utiske posle velikog posla u okviru projekta koji slavi Novi Sad. On je jedan od glavnih razloga za to što su na programu bili Tapan, Vlada Ivković, ali i neki drugi koje je pomenuo.

Prva godina manifestacije Dana Utopije za mnoge od nas bila je od istorijskog značaja za Novi Sad. Imali smo priliku da slušamo Carbon Based LifeForms u prelepom ambijentu Limanskog parka uz stvarno predivnu publiku. Ideja ovog dešavamja bila je "smislen" spoj klupskog i artističkog koncepta koji će da ponudi širi muzički sadržaj za sve generacije. Sve u svemu, drago mi je da sam video toliki broj kvalitetnih ljudi na ovom dešavanju i raduje me činjenica da je ovaj događaj ispunio mnoge od njih.

Pokrenuo si "Centar Muzičke Omladinske Kulture" u mestu iz kog si, a to je Crvenka. Od prve žurke 2014. godine ste mnogo napredovali. Gde je CMOK danas?

- CMOK je nastao kao iskrena i spontana družina DJ-eva, muzičkih inženjera, tehničara, dizajnera, fotografa, ljubitelja elektronske muzike, čudaka i pre svega prijatelja. Mogu slobodno da kažem da je ova iskrena i bezuslovna iskra kod mene odigrala ključnu ulogu da me adaptira kao promotera i DJ-a. Danas CMOK ideja i dalje živi s tim da su većina dešavanja prebačena u Novi Sad (Klub Tunel), ali pored toga, svake godine bar 2-3 puta održavamo letnje žurke na crvenačkom izletištu Potok gde su nam i koreni.

- Što se tiče planova za zimsku sezonu, zakazali smo otvaranje za subotu 1. oktobar. Anna Wall, rezident kultnog kluba Fabric London i ja ćemo miksati prvi zajednički "All Night Strong" serijal. U nastavku zimske sezone biće nekih iznenađenja, standardnih rezidentskih večeri i organizacija koje rade svoje noći u Tunelu. Muzika koja pripada nama je uglavnom malo laganija i hausičnija, i to je plan pravca u kome će program u klubu da se kreće.

Na stranu priča o promoterskim aktivnostima, na Apgrade 2022 dolaziš jer si među popularnijim domaćim didžejevima. Reci mi, šta je to što ti tražiš od publike za koju puštaš? Koji je to osećaj sa kojim želiš da odeš iz kluba?

- Najlepši osećaj u klubu taj kad je trenutak tačan i pogođen, trenutak kad znaš da si ispoštovao sopstveni identitet. Radost i zadovoljstvo se vidi na svima i to je jednostavno prepoznati u klubu. Dešavalo se da pustim dobru pesmu u pogrešnom trenutku i ona zapravo postaje promašen trenutak ili se isto tako dešavalo da pustim, naizleg, "lošiju" pesmu u pravom trenutku i to je bio pogođen momenat. Od svoje publike tražim strpljenje i razumevanje jer nalazim prostora da uživam u svedenijim, mističnijim i sanjivim numerama sa instrumentima i dubokim bass linijama.

- Svaki allnighter na brodu nosi svoju čar, verujem da to znaju svi koji sviraju tamo. Meni je najdraži bio baš prvi allnihter pre dve godine u septembru nakon što smo se vratili sa mora. Šilja (vlasnik kluba) se uplašio da će brod da potone, pa je terao sve koje poznaje na drugu stranu palube. Sve je bilo na donjoj granici minimuma štapa i kanapa ali je vibe bio nenormalan, to je ono što brod uvek razlikuje od drugih mesta i dan danas.

Jednom prilikom si lepo govorio o očekivanjima publike koja se šeta od velikih događaja do manjih klupskih. Kako bi pripremio sve koji planiraju da dođu na Apgrade ove godine? Da li je ona pauza pretprošle godine učinila da su ljudi zahvalniji ili nas je udaljila od prvobitnih ideja?

