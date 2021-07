VIDEO - Donaruma opisao kako ga je Miha lansirao u najboljeg igrača EURO

Donnarumma celebrates Italy's victory in the final of Euro 2020

"Osetio sam nešto drugačije te nedelje. U subotu, pojavio sam se na terenu. Bila je to standardna procedura u svlačionici, kada me je Siniša pozvao. Mister te zove, znaš li? Pitao me je da li se plašim da branim. Znao je da neću reći ne. Nisam imao čega da se plašim jer nikada nisam ni igrao. Željno sam to čekao, rekao mi je da mi veruje. Imali smo baš prijatan razgovor. Rekao mi je da je video da sam najjači igrač u grupi. Rekao je da želi da igram, zahvalio sam mu na tome i rekao da može da računa na mene. Bilo je to dugo popodne. Otišao sam na trening i ranije, pre nego što je bio zakazan. Bio sam uzbuđen, radili smo, imali smo nekoliko slobodnih udaraca i tu je bio kraj treninga. Nisam mogao da dočekam kraj treninga da odem da se istuširam i pozovem svoje roditelje. Bio je to jedan od najuzbudljivijih momenata u životu. Rekao sam tati da dođe da me gleda. Uvek pričam napolitanski sa ocem, nikad na standardnom italijanskom. Nisam morao da kažem dva puta. Seo je u voz za Milan", ispričao je anegdotu Donaruma, a ceo intervju uz engleske titlove možete pogledati na vrhu teksta.