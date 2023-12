Felix da Housecat kao simbol dobre zabave

Rođen je u Detroitu, a odrastao je u Čikagu koji naziva svojim domom, što je izuzetno važno jer govorimo o gradovima koji imaju dve najuticajnije škole house muzike. Pripada drugom talasu "čikaškog hausa", ali je zakačio i prvi sa samo četrnaest godina kada se na radiju čula pesmu koju su uradili on i legendarni DJ Pierre. To uzbuđenje rađanja čitavog novog pokreta na tada malim žurkama, nije ga napustilo ni kada je kasnije puštao na rejvovima u napuštenim hangarima, ali je brzo ubacio sjaj i glamur u svoju estetiku i udahnuo novi život elektroclash pokretu!

Rođen je u Detroitu, a odrastao je u Čikagu koji naziva svojim domom, što je izuzetno važno jer govorimo o gradovima koji imaju dve najuticajnije škole house muzike. Pripada drugom talasu "čikaškog hausa", ali je zakačio i prvi sa samo četrnaest godina kada se na radiju čula pesmu koju su uradili on i legendarni DJ Pierre. To uzbuđenje rađanja čitavog novog pokreta na tada malim žurkama, nije ga napustilo ni kada je kasnije puštao na rejvovima u napuštenim hangarima, ali je brzo ubacio sjaj i glamur u svoju estetiku i udahnuo novi život elektroclash pokretu!

