Čini mi se da smo se tim terminima isuviše lako gađali kroz vreme, te im je značenje iščililo. U ovom razgovoru sam mu rekao da je veteran, jer mi se čini da je to najfaktualnije. Nesporno je baš mnogo žurki koje je organizovao, odnosno onih na kojima je birao muziku.

Muzikom se bavi od kraja osamdesetih. Počeo je da radi u klubovima "koje nisu uspjeli sačuvati od najezde vizija i apetita razno raznih kadrova poduzetništva koje je sa sobom donijelo novo doba". Njihova imena čak ni meni nisu bila poznata, ali barem znam za one u kojima je nastavio - Aquarius i Tvornica, u kojoj počinje da radi i kao promoter. Muziku je delio i kroz radio 101, usput otkrivao nove trake, interesantne ljude, ali i sebe. Pomenuo je još neka mesta, a kroz razgovor ćete naći i preporuku za klub u Zagrebu koji bi trebalo overiti.

Interesovalo me je kako je u Zagrebu danas, kako pamti svoje uspehe, ali i koliko poznaje kolege sa kojima će se (opet) sresti na predstojećem Apgrade vikendu.

Nekoliko generacija unazad zna da je Felver sinonim za zagrebački klabing. Imaš li ideju kako da te predstavimo mlađima, ali me interesuje i da li za tim imaš potrebu?

Reko bih da svi mi koji se bavimo ovim poslom imamo potrebu za predstavljanjem. U različitim trenucima za to imamo i raznovrsne ideje. No, u današnje vrijeme način i neopisiva brzina komunikacije omogućila je takvu zgusnutost, da mnoge od tih ideja ne dožive svoju realizaciju. Možda je tako i bolje, pogotovo kad sam ja u pitanju. Čini mi se da nisam najbolji u samoprezentaciji.

Kada si predložio ovaj razgovor, u tom zadatku predstavljanja olakšao si mi upravo ti, iako je po mom mišljenju najbolji i najefikasniji način za to uvijek muzika.

Vuče se taj narativ da Beograd ima daleko življu scenu. Menja li se to? Kako sada kod vas stvari stoje? Šta se zatvorilo i da li se nešto otvara ovih dana?

