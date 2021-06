Maks Ferštapen, Serhio Peres, Pjer Gasli i Juki Tsunoda prvo su putovali do Red Bullovog Hangara 7 u Salcburgu. Tamo su uskočili na hidroavion Cessna 208 Caravan na jedan kratki let od oko 80 kilometara do najvećeg jezera u Štajerskoj, Grundlsija. Potom su se suočili sa svojim prvim izazovom, trkom sa dva tradicionalna broda Plette na jezeru. A onda, sledeći izazov: Pincgauer sa šest točkova!