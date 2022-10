Illusions ove subote u raprodatom Hangaru

The Element je još iskusniji, sa preko trideset godina karijere. Smatra se pravim veteranom melodične klupkse scene. U svojoj poznoj karijeri se priključuje Afterlife ekipi, nakon čega doživljava nove vrhunce zbog hitova "Ryder" i "Judgement Day". Svoje iskustvo ovaj Maltežanin demonstrira širom sveta na lajnapima koji uključuju druge velikane poput Tale of Us, Mathame, Mind Against, Richie Hawtin, John Digveed, Green Velvet, Sasha, Dixon...