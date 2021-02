Iz stručnog ugla - Šta sve čeka Ivanu Španović u 2021. godini?

U Diseldorfu, Ivana je na mitingu Svetskog tura nastupila prvi put posle 16 meseci pauze, to je obeleženo skokom 6.61, a na Prvenstvu Srbije pojavila se posle šest godina i to je ovekovečila skokom od 6.56 u drugoj seriji.

Athletics Sjajan nastup Ivane u Diseldorfu, i to posle 16 meseci pauze

