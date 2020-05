Kristijan Pondela - Priča o najboljim avanturističkim fotkama

Kako je sve započelo?

Početak mog fotografisanja je vrlo spontan. Oduvek sam voleo prirodu , skijanje , penjanje, ali i fotografisanje . Na prvoj godini studija na fakultetu u Koloradu, slušao sam predavanje o crno-beloj fotografiji i zaljubio sam se u čitav taj proces. U početku mi je to bio hobi, kasnije se pretvorilo i u posao.

Projekat iz snova?

Imao sam puno projekata iz snova, ali moram da izdvojim planine . Da nisam fotograf, svaki dan bih bio na planini. To je moja strast .

Savet za fotografe?

Snimaj stvari koje voliš jer ćeš tada stvarno biti povezan s temom i obavićeš vrhunski posao. Za mene su to priroda i planine .

Tvojih najdražih pet fotografija?

1. Mamot, Kalifornija

Bernie Rosow skis through Hole in the Wall

Rekao sam svom prijatelju Berniju Rosau da moramo otići na jezero Mamot i otišli smo... I to baš nakon oluje. Bilo je dva ili tri metra snega i znao sam da nemam puno prilika za posao. I onda sam u pravom trenutku pritisnuo okidač...

2. Kris Davenport - Čile

Chris Davenport at Portillo, Chile