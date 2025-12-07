© Getty Images / Red Bull Content Pool
Klop veruje u preokret i da Maks može da izvede nemoguće
Maksov pohod na petu titulu šampiona Formule 1 dodatno je podstaknut porukom podrške koju mu je, uoči trke, poslao trener osvajač Lige šampiona Jirgen Klop.
Maks Ferstapen nalazi se na pragu osvajanja titule svetskog šampiona u Formuli 1 po peti put na današnjoj Velikoj nagradi Abu Dabija. U jednom od najvećih povrataka u istoriji Formule 1, vozač Oracle Red Bull Racing tima smanjio je zaostatak na samo 12 poena za Landom Norisom iz McLarena u borbi za titulu. Posle sjajne vožnje u kvalifikacijama, kreće sa pol pozicije u poslednjoj trci sezone. Ukoliko Maks pobedi, a Lando završi van podijuma, postaćе najmlađi petostruki šampion Formule 1 u istoriji.
Jirgen Klop veliki je fan Maksa Verstapena i dao je Holanđaninu, isti savet koji je dao svom timu Liverpula 2019. godine, kada je vodio igrače do njihovog najvećeg povratka, pobedili su Barselonu i izborili mesto u finalu Lige šampiona.
Znam ponešto o povratcima.
U ličnom video-obraćanju, vizionarski nemački fudbalski strateg je rekao:„Ne bih sebe smatrao stručnjakom za automobilizam, ali znam ponešto o sportu, i znam ponešto o povratcima, a ova sezona je imala nekoliko padova i mnogo uspona.“
„Znam da si veliki ljubitelj fudbala i dobar prijatelj Virdžila van Dajka, pa se možda sećaš naše rekordne, najimpresivnije i najposebnije sezone sa Liverpulom 2019. godine, kada smo osvojili finale Lige šampiona. Međutim, da bismo stigli do toga, morali smo da izguramo težak preokret u polufinalu.“
2019. godine Barselona je demolirala Liverpul u prvom meču na Kamp Nou, pobedivši ga sa 3:0. Šanse su bile protiv engleskog tima, ali je pred presudni revanš, Klop u svlačionici na Enfildu inspirisao svoje igrače pre početka utakmice.
„Rekao sam svojim momcima tog dana: Mislim da je nemoguće, ali zahvaljujući vama imamo šansu, a nikada nam nije ni trebalo više od šanse. Iskoristite je!”
Liverpulova ekipa, bez svog talismanog napadača Mohameda Salaha, preokrenula je duel i pobedila sa 4:0, a zatim otišla do kraja i osvojila finale Lige šampiona u Madridu. Bila je to najveća pobeda u trenerskoj karijeri Jirgena Klopa, koji je prethodno sa Borusijom Dortmund osvojio Bundesligu dva puta, kao i Premijer ligu i FA kup sa Liverpulom.
Klopp je nastavio: „I to je ono što želim da uradite danas: imate priliku. Iskoristite je. I uživajte u trci.“
Idemo! Imaš priliku. Iskoristi je. I uživaj u trci.
01
Inspirisano Maksom
Kada je Nemac došao u Red Bull kao Head of Global Soccer, zadužen za razvoj Red Bull igrača, trenera i timova širom sveta, otkrio je da je veliki poštovalac Maksa Ferstapena kao sportiste. „Voleo bih da provedem vreme sa njim da shvatim kako uspeva da bude na vrhunskom nivou dok juri 300 na sat u bolidu, a i dalje ostane u potpuno najboljem mogućem mentalnom stanju. Baš fascinantno.”
Pored toga što je prijatelj sa mnogim aktuelnim zvezdama holandske fudbalske reprezentacije, Maksova karijera u Red Bull Racing timu počela je 2016. godine uz blagoslov legendarnog Johan Krojfa, koji je bio njegov specijalni gost na debiju na Velikoj nagradi Španije 2016. Ta trka se završila Maksovim trijumfom, a on će se nadati još jednom danas.