Klop veruje u preokret i da Maks može da izvede nemoguće

Maks Ferstapen nalazi se na pragu osvajanja titule svetskog šampiona u Formuli 1 po peti put na današnjoj Velikoj nagradi Abu Dabija. U jednom od najvećih povrataka u istoriji Formule 1, vozač

Oracle Red Bull Racing

tima smanjio je zaostatak na samo 12 poena za

Landom Norisom

iz McLarena u borbi za titulu. Posle sjajne vožnje u kvalifikacijama, kreće sa pol pozicije u poslednjoj trci sezone. Ukoliko Maks pobedi, a Lando završi van podijuma, postaćе najmlađi petostruki šampion Formule 1 u istoriji.