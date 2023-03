Da li ste spremni za ukrštanje snaga dve najveće regionalne zvezde, pošto one to sigurno jesu!

Senidah je potvrđivala Brenine reči, a onda i dodala da je Brenu slušala još kao mala devojčica, sa čime se poistovetio i veliki broj novinara u prostoriji. Kroz šalu se došlo do zaključka da će Senidah potencijalno biti u prednosti jer zna sve Brenine pesme, ali smo se brzo podsetili da je Brena već pevala neke Senidine, kao i da sada uveliko sprema i ostale.

