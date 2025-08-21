Salto unazad između dva pokretna kamiona

Tajming je bio presudan za Luka Akermana. „Da nisam poleteo tačno pri pravoj brzini i u pravom trenutku, ili bih se zakucao u znak ili promašio doskok“, objasnio je 27-godišnji freestyle motokros as nakon što je na autoputu u svojoj rodnoj Nemačkoj izveo jedan od svojih najhrabrijih podviga do sada.

Akerman, poznat kao najmlađi vozač koji je ikada izveo salto unazad na motoru i slavljen kao jedan od najtalentovanijih FMX vozača, skočio je s jednog kamiona u pokretu na drugi, preskočivši auto-putsku ogradu visoku 9 metara – i to sa samo pola sekunde viška! Spoj atletske preciznosti, neustrašive kreativnosti i besprekorno proračunatih poteza još jednom pokazuje zašto ga smatraju jednim od najdarovitijih sportista ove discipline.

Kako je Luk Akerman uspeo da izvede ovaj epski salto unazad između dva kamiona?

Da bi skok bio moguć potrebno je bilo udružiti se sa zakonima fizike © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ovaj podvig bio je podjednako naučno dostignuće koliko i demonstracija Akermanove veštine i instinkta. Sa platforme kamiona koji se kretao brzinom od 20 km/h, on je ubrzao svoj motor do 54 km/h i poletio u vazduh ukupnom brzinom od 74 km/h.

U toku leta izveo je Tsunami Backflip, preskočio prepreku visoku 9 metara i savršeno sleteo na drugi kamion koji je vozio ispred. Skok je obuhvatio razdaljinu od 40 metara, sa 23 metra razmaka između dva pokretna kamiona, a oslanjao se na savršeno tempiranje unutar svega 0,5 sekundi. Neverovatno, Akerman je ovaj smeli podvig izveo bez brzinomera.

Njegov brat, takođe profesionalni FMX vozač Hannes Akerman, nalazio se u kamionu za polazak kako bi dao ključni signal za tačan trenutak skoka.

Osećaj posle skoka bio je neverovatan… Zaista sam slavio, bukvalno sam bio napola lud od sreće Luc Ackermann

Iza scene, projekat je bio pedantno isplaniran i proračunat kako bi se obezbedila maksimalna bezbednost. Tomas Štogl, direktor Global Performance Innovation odeljenja u Athlete Performance Center-u u Talgauu, Austrija, analizirao je svaki detalj, od ubrzanja motora i brzine kamiona, preko ugla odskoka i putanje leta, pa sve do vremenskih uslova poput vetra. Ova detaljna priprema pretvorila je ono što bi posmatraču sa strane moglo delovati kao rizičan podvig u zapravo kontrolisanu i proračunatu operaciju.

Nakon savršenog sletanja, Akerman je priznao da je emotivno oslobađanje bilo potpuno nadmoćno. „Osećaj posle skoka bio je neverovatan jer sam shvatio da je bilo taman dovoljno“, rekao je. „Pripreme su trajale nekoliko dana i bilo je toliko tenzije. Kada se to skinulo sa mene, osećaj je bio zaista neverovatan. Zaista sam slavio, bukvalno sam bio napola lud od sreće.“

Projekat je upoređen sa rešavanjem fizičke jednačine uživo, gde su brzina, putanja i aerodinamika morali da se savršeno usklade u deliću sekunde, zadivljujući spoj nauke i veštine.