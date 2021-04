Mateo Beretini - Put odricanja, uspona i padova do titule na Serbia Openu

Beretini, inače 10. igrač sveta, pobedio je u finalu Rusa Karaceva, i to u spektaklu sa 6:1, 3:6, 7:6 (0).

Beretini, inače 10. igrač sveta, pobedio je u finalu Rusa Karaceva, i to u spektaklu sa 6:1, 3:6, 7:6 (0).

Marko Čekinato, Filip Krajinović i Taro Danijel bili su protivnici Beretinija do finala, u kom ipak nije bilo Novaka Đokovića, kog je Aslan Karacev iznenadio u velikom maratonu u polufinalu. Ruski teniser je već pokazao klasu za teniski vrh na Australijan openu, sada je potvrdio da to nije bilo iznenađenje kratkog daha. Zato je Beretini imao ozbiljan zadatak, ali je opravdao blagu ulogu favorita, kao 10. igrač ATP liste.

Momak rođen 1996. godine, došao je tako do svoje prve titule u 2021. godini i četvrte u karijeri, a suđeno mu je bilo da se okrene igri sa reketom.

Rođen je u porodici pasioniranih ljubitelja tenisa, mama Klaudija obožava ovu igru, a važan je bio i uticaj brata Jakopa. Mateo se prvo bavio džudom i plivanjem, ali kada je uzeo reket u ruke, bilo je jasno da će život posvetiti ovom sportu, pa je kraj 2019. godine dočekao u svetskih top 10. Prvi veći korak napravio je na Fjučers F21 nivou u Italiji još u avgustu 2013. godine, potom se dokazao i u Antaliji u Turskoj, da bi 2015. došao do prve titule na profesionalnom nivou, na italijanskom F30 turniru (Santa Margerita di Pula).

