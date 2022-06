Matinee Fest ovog vikenda na Kalemegdanu

Edu Imbernon

Prvog dana nešto jači techno uz miljenika domaće publike! Matador će predstaviti svoj live act. Edu Imbernon će biti nešto melodičniji i takođe hedlajner prve večeri. Podjednako važan svetski priznati Ilija Đoković biće tu, a lajnap kompletiraju Filip Fisher i Monochromatic .

Skrenuli bismo vam, posebno, pažnju na gospodina koji dolazi prvi put u Srbiju. Richy Ahmed poznat je po radu za Hot Creations, etiketu koju je pokrenuo Jamie Jones. Italijan Alex Kennon sprema sigurno energični nastup, dok će Layla Benitez sigurno i ovde naći nove followere. Luton je poslednje dve godine među najtraženijim domaćim didžejevima, pa obavezno dođite ranije u subotu, a ostanite do kraja jer je Vuk Smiljanić na domaćem terenu.

