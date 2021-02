Duplantis: Sjajno je postaviti rekord u Srbiji

"Osećam se sjajno. Pre mitinga sam imao malih problema sa tetivama, i to je verovatno jedan od razloga što sam se brzo umarao. Moje noge su bile 'mrtve' i 'umorne', a za svetski rekord jednostavno morate da budete savršeno spremni. Sjajno je to što sam postao prvi koji je u Srbiji skočio preko šest metara. Želim u svakoj zemlji da skočim preko šest metara. Što se tiče priprema za Olimpijske igre, stvari idu u dobrom pravcu. Želim najpre da budem spreman za Evropsko prvenstvo. Osećam se dobro i osećam da je svetski rekord blizu”, rekao je Duplantis.

