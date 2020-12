Za njega je nebo granica - Mondo Duplantis, ličnost 2020. godine

"Znao sam da postoji momak koji može da obori moj rekord, ali nisam ni slutio da će se to dogoditi 2020. godine. Ali to je draž i lepota sporta. Ništa nije unapred zapisano, sve se može desiti jednog dana. Kada sam ga gledao u Torunu u Poljskoj, znao sam da će oboriti rekord. Ne mogu reći da sam srećan, jer je uvrnut osećaj izgubiti svetski rekord. Ali srećan sam jer je to učinio moj dobar prijatelj. Mislim da on može da ide čak i do 6,20 ili 6,25. On ima kapacitet za to, na nama je samo da čekamo i gledamo", rekao je Lavileni.