Maks u Italiji, Monca 6. septembra 2025. godine
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Najbrži krug u istoriji Formule 1

Maks Ferštapen, vozač Red Bull Racinga ostvario je pol poziciju u kvalifikacijama za Veliku nagradu Italije tako što je odvezao najbrži krug u historiji Monce, ali i u istoriji Formule 1.
Ferštapen tokom tri slobodna treninga nije bio ni među prva tri, a onda je u kvalifikacijama pokazao svoj raskošni talenat i ogroman vozački kvalitet, te je obezbedio pol poziciju nadmašivši svoje rivale.
© Getty Images / Red Bull Content Pool

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Holanđanin je krug na stazi dugoj 5793 metara odvezao za 1:18,792 uz prosečnu brzinu od 264,682 km/h. To je novi rekord Monce, ali i najbrži krug u 75-godišnjoj istoriji Formule 1. Bila je to njegova 45. pol pozicija u karijeri, čime je nadmašio četvorostrukog svetskog šampiona Sebastijana Fetela i postavio novi timski rekord u Oracle Red Bull Racingu.
Takođe, ovo je prvi put da je Red Bull najbrži u Q3 delu kvalifikacija u hibridnoj eri, a ekipa je upisala svoj ukupno 108. pole position, čime je prestigla Lotus i zauzela peto mesto na večitoj listi.
Sjajno je postaviti najbrži krug, ali nikada ne gledam previše te statistike jer zavise od mnogo različitih faktora. Novi asfalt pomaže, a u svakoj sesiji smo bili malo bolji, što smo i želeli. Auto je bio u boljem prozoru performansi i imao sam mnogo više samopouzdanja da idem na maksimum i napadam krivine.
Max Verstappen
Sjajni Maks je iza sebe ostavio Meklarenove vozače Landa Norisa i Oskara Pjastrija, Čarlsa Leklera i Luisa Hamiltona u njihovim Ferarijima, kao i Mercedesove vozače Džordža Rasela i Kimija Antonelija...
© Getty Images / Red Bull Content Pool

