Najgledaniji filmovi 2020. na Red Bull TV-u!

Nešto je posebno u filmovima koji se vrte oko sporta i muzike. Možda upravo zbog trenutaka poput sreće, tuge, strasti, ljubavi, odricanja i pobede koju oni nose.

Bilo da se radi o neočekivanom proboju sportista ili popularnog muzičara koji je sumnjao u svoj uspeh, ovi će te filmovi sigurno ostaviti "zalepljenim" za ekran. Evo spiska.

Saturdays

1. Saturdays

Sniman tokom tri godine na poznatim mestima širom sveta, Saturdays prikazuje najatraktivniji skejtbording ikad viđen na filmskom platnu. U filmu prati poznate likove poput Endija Samberga, Džejsona Sudeikisa i Erika Andreja, uz čitav niz trikova legendarnog Tonija Hoka i tima iz Birdhausa.

North of Nightfall

2. North of Nightfall

Skriven među ledenjacima na nenaseljenom ostrvu, visoko u Arktičkom polarnom krugu, nalazi se raj za brdske bicikliste. Ali, koji bi vozači bili dovoljno znatiželjni i hrabri da istraže ovaj krajolik u kojem prevladavaju niske temperature i nestabilno vreme? Pa, North of Nightfall otkriva odgovor na to pitanje. Karson Storč , Kem Cink , Deren Bereklot i Tom van Štenbergen odlično se nose s novim izazovom. Pogledaj kvartet koji kreće u frirajd ekspediciju u filmu koji nije sličan nijednom drugom.

Filmska preporuka: K2 - The Impossible Descent

3. K2: The Impossible Descent

Ako ti je potreban još kakav dokaz da je Andrzej Bargiel najjači planinar na svetu, evo avanture koja će otkloniti sve sumnje. Film govori o Andrzejevom sedmosatnom spuštanju na skijama s vrha od 8.611 metara u Aziji. Uživaj u zadivljujućim vrhovima, uspesima i neuspesima, spašavanju dronova i mnoštvu akcije!

Going In

4. Going In

Što se tiče trka na brdskim biciklima, svaki trenutak je važan jer vozači imaju pregršt prilika da dokažu svoju vrednost, ali jednako toliko mogućnosti za neuspeh. Živeti s ovom vrstom pritiska sigurno nije lako. Ovaj film istražuje ono što je potrebno za nadmetanje na najvišem nivou profesionalnih MTB trka.

Filmska preporuka - Neustrašivi Andrea Dovizioso

5. Andrea Dovizioso: Undaunted

U MotoGP svetu malo je likova koji su lošije shvaćeni od Andree Doviziosa. Od impresivnih ranih godina proboja Italijana u ovaj svet, do glavnog suparnika za svetsku titulu, Marka Markeza. Njegov analitički pristup smatran je i ključem uspeha, ali i nedostatkom. U ovom dokumentarcu pogledaj intimni portret vozača pod velikim pritiskom, koji prkosi svojim kritičarima tokom izuzetno izazovne sezone 2019. godine. Sirov i emotivan snimak - neće samo ljubitelji motosporta uživati u ovom fascinantnom filmu...

Pit-stopların tarixi

6. The History of the Pit Stop

Pit stop je uvek dobijao ogroman značaj u svetu Formule 1. Umetnost punjenja goriva, menjanja guma i izvođenja popravki mogla bi da odluči o pobedi i porazu. Ovaj film istražuje borbe i izazove s kojima se timovi suočavaju tokom godina. Otkrićeš više o umovima koji su izmislili tehnike i tehnologije kojima je pit stop zaustavljen s nekoliko minuta na manje od dve sekunde, ali i kako to izgleda vozaču, ali i ostatku ekipe kad se vreme meri u milisekundama.

On the Pipe 7: The Last Hit

7. On the Pipe 7: The Last Hit

Definitivno najbolji moto film reditelja Džeja Švejcera . Priča prati povratnu bitku između Vesa Ejdžija i fenomena u usponu Brajana Mekartija . Pogledaj neke od najboljih sportskih trenutaka ikada.

Moto 9

8. Moto 9

Usudimo se da izazovemo bilo kojeg vozača: pogledaj ovaj film i nemoj odmah istrčati van po motor . Nemoguća misija. Ovaj film odvešće te na putovanje do najneverovatnijih mesta za vožnju. Uz to, uživaćeš u vrhunskoj kinematografiji i nezaboravnoj muzici.

Quebonafide: Romantic Psycho Film

9. Quebonafide: Romantic Psycho Film

“Imam kul kuću, bogat sam, ali kakva je korist od toga? Uspeh je naporan u ovom ludom svetu." Prve reči izgovorene u ovom fascinantnom dokumentarcu pružaju jedinstven uvid u um jednog od najuspešnijih i najtajanstvenijih poljskih repera - Quebonafidea . On je možda pronašao uspeh i postigao sve o čemu je sanjao, ali to ne mora nužno značiti da je pronašao i sreću.

Red Bull TV je besplatna aplikacija za sve pametne uređaje na kojoj ćeš pronaći najbolje filmove i serije iz sveta sporta, kulture i gejminga. Preuzmi ju OVDE .