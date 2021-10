Netflix | Jesen je za bindžovanje

I dok smo se do nedavno žalili da nemamo šta da gledamo na Netflixu, došla je jesen i donela brojne dobre novitete. Reč je o toliko dobrim stvarima da je 'bindžovanje' postalo jedna od glavnih kućnih aktivnosti, a kiša koja dolazi samo će nam pomoći u tome. A sad kreću izgovori... Hvala kiši što nećemo imati društveni život.

The Chestnut Man

'The Chestnut Man' je kriminalistička serija danske produkcije koja prati priču istoimenog romana autora Sorena Sveistrupa. Reč je o intrigantnoj i neizvesnoj seriji koja će se svideti svima onima koji preferiraju žanrove trilera, horora i krimi drame . Detektivski par Naja Tulin i Mark Hes bave se brutalnim ubistvom pronađene žene. Maleni čovečuljak od kestena postaje glavni trag u otkrivanju nekoliko njih povezanih i vodi do rešavanja glavne misterije oko navodnog ubistva kćeri političarke Rose Hartung.

