Top lista Netflix filmova i serija sa srpskim titlovima

Novembar, jesen i prelaz na zimu, izvinjavaš se često unapred porodici, prijateljima, poznanicima, kućnim ljubimcima i ostalima na nejavljanju.

Jer, baš sada su ti neke nove Netflix ser... Obaveze iskrsnule! Verovatno već znaš da mnoga filmska i serijska ostvarenja imaju titlove na srpskom jeziku , čak i ćirilične verzije .

Pred tobom je i mini spisak filmova i serija koje vredi pogledati, čak 2, 3. ili ko zna koji put!

House of Cards - serija

Gotham - serija

Marco Polo - serija

Beasts of no Nation - film

Narcos - serija

Bloodline - serija

Making a Murderer - dokumentarni krimi serijal

Orange is The New Black - serija

The Ranch - serija

Shadowhunters - serija

Luke Cage - serija

Pored ovih prevedenih filmova i serija, tu su i preporuke za pojedine koje imaju za sada hrvatske titlove - nema jezičke barijere da i ovo pogledaš!

F is for Family - serija

The Queen's Gambit - serija

Oktoberfest - Beer & Blood - serija

The Untouchables - film

Inside the World's Toughest Prisons - dokumentarna serija

Mindhunter - serija

Saving Private Ryan - film

The Godfather II i III

Komšije iz Hrvatske napravile su čak i rangiranje i svoju top listu, evo i kako izgleda prvih 15 filmova ili serija koje se preporučuju.

1. The Haunting of Hill House - serija

2. Terminator Genisys - film

3. Rogue City - film

4. Immigration Nation - serija

5. Nobody Sleeps in the Woods Tonight - film

6. Up in the Air - film

7. Bumblebee - film

8. Valerian i grad 1.000 planeta - film

9. The Machinist - film

10. Forrest Gump - film

11. Delhi Crime - serija

12. Barbarians - serija

13. The Twelve - serija

14. The Haunting of Bly Manor - serija

15. The Cabin with Bert Kreischer - serija

Serija