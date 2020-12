Basketaši Novog Sada spremni za završni Masters: Napadamo titulu u Džedi

Već dugo Nebojša, inače nekadašnji šampion Red Bull King of the Rock, hara svetskim basketaškim terenima i predstavlja jednu od ikona basketa 3x3.

Već dugo Nebojša, inače nekadašnji šampion Red Bull King of the Rock, hara svetskim basketaškim terenima i predstavlja jednu od ikona basketa 3x3.

Već dugo Nebojša, inače nekadašnji šampion Red Bull King of the Rock, hara svetskim basketaškim terenima i predstavlja jednu od ikona basketa 3x3.

Nebojša Bošković je igrao basket i u Alkatrazu kao šampion King of the rock

Do sada je uglavnom igrao protiv Majstorovića, Savića i Ivoševa, sada će biti na istoj strani, u napadu na završni sezonski pehar.

Do sada je uglavnom igrao protiv Majstorovića, Savića i Ivoševa, sada će biti na istoj strani, u napadu na završni sezonski pehar.

Do sada je uglavnom igrao protiv Majstorovića, Savića i Ivoševa, sada će biti na istoj strani, u napadu na završni sezonski pehar.

Naša očekivanja su da osvojimo titulu, kao i uvek. Turnir je veoma jak i ima dosta dobrih ekipa, najveći rivali su Riga, Liman i Harlem. Biće i malo drugačije - moraćemo da nosimo maske sve vreme sem na terenu, nećemo smeti puno da se krećemo. Ali, na terenu će sve biti isto - ko prvi dođe do 21, pobedio

" Naša očekivanja su da osvojimo titulu, kao i uvek. Turnir je veoma jak i ima dosta dobrih ekipa, najveći rivali su Riga, Liman i Harlem. Biće i malo drugačije - moraćemo da nosimo maske sve vreme sem na terenu, nećemo smeti puno da se krećemo. Ali, na terenu će sve biti isto - ko prvi dođe do 21, pobedio ", poručuje Maestro, a nastup sa Novosađanima sa zadovoljstvom najavljuje i Bošković.

" Naša očekivanja su da osvojimo titulu, kao i uvek. Turnir je veoma jak i ima dosta dobrih ekipa, najveći rivali su Riga, Liman i Harlem. Biće i malo drugačije - moraćemo da nosimo maske sve vreme sem na terenu, nećemo smeti puno da se krećemo. Ali, na terenu će sve biti isto - ko prvi dođe do 21, pobedio ", poručuje Maestro, a nastup sa Novosađanima sa zadovoljstvom najavljuje i Bošković.

Svi igramo basket već 100 godina, jedni protiv drugih i zajedno, jako je bitan momenat uigravanja, ali, šta je tu je, takva je situacija. Trudim se da se što bolje uigram, nadam se dobrom rezultatu. Svi dolaze u najboljim sastavima, za sada, ali opet, i to zavisi od testova. Skautirali smo Lozanu i Amsterdam, na to smo se bazirali taktičko-tehnički jer smo u grupi, znamo otprilike i šta nas čeka u nastavku

" Svi igramo basket već 100 godina, jedni protiv drugih i zajedno, jako je bitan momenat uigravanja, ali, šta je tu je, takva je situacija. Trudim se da se što bolje uigram, nadam se dobrom rezultatu. Svi dolaze u najboljim sastavima, za sada, ali opet, i to zavisi od testova. Skautirali smo Lozanu i Amsterdam, na to smo se bazirali taktičko-tehnički jer smo u grupi, znamo otprilike i šta nas čeka u nastavku ", rekao je Bošković.

" Svi igramo basket već 100 godina, jedni protiv drugih i zajedno, jako je bitan momenat uigravanja, ali, šta je tu je, takva je situacija. Trudim se da se što bolje uigram, nadam se dobrom rezultatu. Svi dolaze u najboljim sastavima, za sada, ali opet, i to zavisi od testova. Skautirali smo Lozanu i Amsterdam, na to smo se bazirali taktičko-tehnički jer smo u grupi, znamo otprilike i šta nas čeka u nastavku ", rekao je Bošković.