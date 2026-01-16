Oracle Red Bull Racing predstavlja dizajn za sezonu Formule 1 2026

Oracle Red Bull Racing gleda ka budućnosti punom snagom, razvijajući sledeću generaciju F1 motora u partnerstvu sa Fordom: Red Bull Powertrains. Tokom zvaničnog predstavljanja sezone u Fordovom sedištu Mičigen Central u Detroitu, SAD, tim je otkrio upečatljiv i sjajan novi dizajn koji će bolid RB22 nositi kada Max Ferstapen i njegov novi timski kolega Isak Hadjar izađu na stazu na Velikoj nagradi Australije, prvoj trci sezone u martu.

01 Prvi pogled na F1 dizajn bolida Oracle Red Bull Racinga za sezonu 2026.

Sjajna završna obrada predstavlja omaž tradiciji tima © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

A zatim je, u pravom Red Bull stilu, usledilo spektakularno otkrivanje – publici na licu mesta prikazan je launch video u kojem češki pilot Martin Šonka, leteći svojim akrobatskim avionom Cobra, otkriva upečatljivu novu livreju automobila. Svetski šampion Red Bull Air Race-a iz 2018. godine izveo je manevre pri niskom letu iznad samog automobila, zakačio sky hook i u jednom potezu strgnuo zaštitne prekrivače.

02 Šta je novo na dizajnu za 2026?

Nova trkačka plava livreja sa čistim belim akcentima predstavlja povratak sjajnoj završnoj obradi boje kakvu je tim nosio kada je prvi put ušao u Formulu 1, 2005. godine.

Šef tima Lorent Mekis dodao je: „2026. godina označava početak nove i značajne ere za Formulu 1 i za Red Bull. Želeli smo da naš dizajn bolida to odrazi, ali i da oda priznanje počecima Red Bull Racinga. U Formuli 1 smo zahvaljujući snu jednog čoveka, Ditriha Mateschica, a nekoliko godina kasnije on je imao još jedan san – da stvori sopstveni motor.“

A top-down look at the new livery © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Beneath the livery will run the first-ever ORBR-made engine © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Will 3 be the magic number for Max Verstappen in 2026? © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Sjajna završna obrada predstavlja omaž tradiciji tima © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool A bold new design for a bold new era © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

„Ovaj dizajn bolida osmišljen je kako bi proslavio duh sa kojim smo ušli u ovaj sport. U godini u kojoj bolid Oracle Red Bull Racinga po prvi put nosi pogonsku jedinicu Red Bull Ford Powertrains, činilo se potpuno ispravnim da kroz izgled bolida oslikamo i deo naše istorije.“

Sa svojim novim motorom, dizajnom i upečatljivom livrejom, RB22 nosi duh osnivača Red Bulla u novu eru, zatvarajući puni krug ponovnim partnerstvom sa Fordom.

03 Novo poglavlje u Formuli 1 sa Red Bull Ford Powertrains

Detroit's Michigan Central Station was the venue for the launch © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Najveća promena je to što će RB22 pokretati motor razvijen interno u Red Bull Powertrains, u partnerstvu sa Ford Racingom.

Dok se dizajn V6 motora dodatno prilagođava, složena motor-generator jedinica (MGU-K) predstavlja veliki tehnički izazov. Ovaj sistem prikuplja kinetičku energiju prilikom kočenja i pretvara je u dodatni nalet snage za vozača. Od 2026. godine, polovina snage RB22 poticaće iz električne energije, što je gotovo tri puta više nego do sada.

Ford ima sopstvenu bogatu i legendarnu istoriju u Formuli 1: motor Ford-Cosworth DFV smatra se jednim od najčuvenijih u istoriji ovog sporta. Već pri svom prvom nastupu doneo je pobedu Džimu Klarku na Velikoj nagradi Holandije 1967. godine, nakon čega je ostvario još 154 pobede u trkama Svetskog prvenstva, a u Formuli 1 se koristio sve do 1983. godine. Novi Red Bull Ford motor dolazi sa izuzetno impresivnim pedigreom.

Ford ima bogatu istoriju u automobilskim trkama © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

„Tim je uradio neverovatan posao – biti danas ovde i biti u poziciji da po prvi put u istoriji odemo na shakedown u Barseloni sa sopstvenim bolidom i sopstvenom pogonskom jedinicom. Ovo je rezultat rada 2.000 ljudi u Red Bull Technology Campusu, najtalentovanije ekipe koju možete da nađete, koji su zajedno radili kako bi nas doveli do ovog trenutka. Ovo je početak izuzetno uzbudljivog putovanja za sve nas i na stazu ćemo izaći kao jedno, jedna Red Bull šasija i jedna pogonska jedinica.”

„Pre 125 godina, moj pradeda Henri Ford pobedio je u trci upravo ovde u Detroitu, čime je pomogao da se pokrene kompanija Ford Motor Company. Ford ima svoju priču u istoriji Formule 1, a sada smo ovde da sa Red Bullom napišemo naredno poglavlje.“

Kao prigodan omaž duhu inovacije i avanture, prvi motor kompanije Red Bull Powertrains nosi oznaku DM01, u čast Ditriha Matešića, koji je predvodio odluku Red Bulla da postane proizvođač motora.

04 Nova generacija F1 bolida

Dizajn je predstavljen pred publikom u iščekivanju u Detroitu © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Najveća promena pravila u istoriji Formule 1 donosi novi izazov za svaki tim, jer će potpuno nova generacija motora pokretati startni poredak, dok će nova pravila iz korena promeniti izgled i performanse bolida. U prethodnih pet sezona, Max Verstappen i Oracle Red Bull Racing ispisivali su nove stranice istorije Formule 1. Iako je 2025. godine za dlaku ostao bez pete titule, uprkos spektakularnom povratku u drugoj polovini sezone, Verstappen će i dalje predvoditi napad na stazi.

Na pit zidu, šef tima Laurent Mekies započinje svoju prvu punu sezonu na čelu tima Oracle Red Bull Racing, predvodeći izuzetno iskusnu i uspešnu grupu dizajnera, inženjera, stratega i mehaničara, čija je želja za pobedom jednaka takmičarskoj gladi više od hiljadu zaposlenih koji neumorno rade u Red Bull Technology Campusu u Milton Kinsu.

RB22 je dizajnirao Pierre Waché sa svojim timom i nastavlja putanju bolida poput svetski dominantnog RB19, najdominantnijeg F1 automobila svih vremena. Novi šasija biće uža, kraća i lakša u odnosu na prethodnika, uz nove aktivne aerodinamičke elemente koji podstiču brže prolaske kroz krivine i više direktnih, točak-uz-točak duela na stazi.

05 Reakcije vozača na novi izgled: Verstapen i Hadžar iznose svoje utiske

Upitan za prve utiske, Max Verstapen se našalio: „Mislim da je ovo mnogo bolje. Već neko vreme tražim ovako nešto, tako da je ovo sjajno. Sviđa mi se sjaj. Sviđa mi se plava boja. To je moja omiljena boja.“

Četvorostruki svetski šampion je dodao: „Sviđaju mi se i konture duginog logotipa. Vratio se. Deluje mnogo svežije.“

Oracle Red Bull Racing tim sa novim dizajnom © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

„Novi timski kolega Hadjar dodao je: „Velika je privilegija biti deo Oracle Red Bull Racinga i voziti uz Maksa. Obožavam prednje krilo i sjajnu završnicu, jer će se tokom noćnih trka posebno isticati.“

Isak Hadjar u timskoj opremi za sezonu 2026. © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Obožavam prednje krilo i sjaj, jer će tokom noćnih trka posebno doći do izražaja. Isack Hadjar

Laurent Mekies je dodao: „Bolidi izgledaju fantastično, želeli smo da im damo poseban pečat ovim sjajem za novo poglavlje i nadamo se da će se navijačima dopasti.“

06 Pogledajte kompletno predstavljanje 2026 F1 dizajna bolida Oracle Red Bull Racinga

Možeš ponovo da pogledaš ceo launch događaj iznad.