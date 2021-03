Pravila - Red Bull Metamorfoza

2.1 Faza prijave traje od 15.03.2021. godine u 00:01 i traje do 05.04.2021. godine u 23:59 i to na sajtu redbull.com/metamorfoza.

2.3 Jedan od članova Tima na sajtu redbull.com/metamorfoza treba da popuni prijavu navodeći za sve članove tima i to: ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, datum rođenja, fakultet, a potom i upload zajedničkog rada s kojim učestvuju u Metamorfozi. U cilju uspešne prijave sva obavezna polja koje je odredio Organizator moraju biti popunjena. Pored popunjavanja prijave Učesnici na istom sajtu preuzimaju Priručnik koji se sastoji od nekoliko dokumenata koji takođe treba da budu popunjeni od strane Učesnika.

2.8 Ako ste diskvalifikovani, Organizator ne mora to zvanično da objavi.

3.4 Odluku koji Timovi će biti Finalisti stručni žiri će doneti najkasnije do 12.04.2021. godine, o čemu će blagovremeno obavestiti Finaliste putem prijavljene e-mail adrese.

4.2 Timovima će na radionici stručni žiri dati 4 ista zadatka, koji će odnositi na nadogradnju njihovog idejnog rešenje. Finalisti će u periodu od 10:00 časova do 17:00 časova raditi na ispunjavanju zadatih zadataka.

4.3. Stručni žiri će istog dana, a najkasnije do 19:00 časova proglasiti Pobednika, imajući u vidu kriterijume iz člana 3.3 i dodatni kriterijum: Ispunjenost zadataka.

