pričali smo sa tam o njenom novom spotu

hej v. sjajno, ovih par dana sam ozračena energijom divnih ljudi na koje nailazim, nešto dobro je u ovomo sunčanom vazduhu. kuckam vam ovo na putu od splita ka beogradu, svratili smo u sarajevo na ćevape. obožavam tour life. nadam se da to dovoljno pokazujem. usput pravim sumanute logističke odluke doduše, ali izgleda da je to neki moj način rađenja stvari.

