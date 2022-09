Razgovor sa Tijanom T pred Apgrade 2022

Domaća publika je dobro poznaje, premda se po zainteresovanosti medija to možda teže zaključuje. Evo pokušaja da se to bar malo ispravi.

Teško je sebi priznati uspeh ako si osoba perfekcionističkog karaktera. Ili ako si iz sredine koja ne poštuje uspehe. Tako da definitivno ne vidim svoju biografiju kao biografije drugih. To bi bilo zgodno neko drugi da mi predstavi. Iz organizacionih razloga moram da vodim evidenciju o svim svojim putovanjima i nastupima po svetu, pa se desi da se nekoliko godina kasnije osvrnem na taj spisak i šokiram se gde sam sve bila i šta sam sve radila. Kao DJ sam nastupala u 60-ak zemalja sveta, to je verovatno solidan uspeh :) Pasoše nisam izbrojala. Ima ih 7 ili 9. Ili 8.

