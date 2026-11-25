Naziv
Adresa
Mesto
Mega Maxi Ada
Obrenovački drum 3
Beograd
Mega Maxi Lekino Brdo
Bačvanska 21
Beograd
Mega Maxi Viline Vode
Viline Vode bb
Beograd
Maxi 102
Dragice Končar 33a, Braće Jerković
Beograd
Maxi 103
Džona Kenedija 10a, Novi Beograd
Beograd
Maxi 114
Vladimira Karića 5, Južni bulevar
Beograd
Maxi 115
Dr Ivana Ribara 91a, MZ Kozara
Beograd
Maxi 121
Goce Delčeva 28, Novi Beograd
Beograd
Maxi 122 Retenzija
Džona Kenedija 10h, Retenzija
Beograd
Maxi 134
Mirijevski venac 23, Mirijevo
Beograd
Maxi 139
Sarajevska 38a
Beograd
Maxi 142 Delta City
Jurija Gagarina 16, Novi Beograd
Beograd
Maxi 152
Šejkina bb
Beograd
Maxi 157
Paunova 80
Beograd
Maxi 164
Radnička 9
Beograd
Maxi 171
Bulevar oslobođenja 44
Beograd
Maxi 177
Šumadijske divizije 24
Beograd
Maxi 178
Knez Mihailova 54
Beograd
Maxi 179
Baje Pivljanina bb
Beograd
Maxi 184
Kajmakčalanska 24
Beograd
Maxi 190
Jurija Gagarina 36
Beograd
Maxi 195
Svetogorska 7
Beograd
Maxi 198
Auto-put za Novi Sad 124–126
Beograd
Maxi 248 Topčidersko brdo
Andre Nikolića 3
Beograd
Maxi 272 Ušće
Bulevar Mihajla Pupina 6a
Beograd
Maxi 722 Zvezdara
Dragiše Lapčevića 25–31
Beograd
Maxi 744 Metropoliten
Bulevar Vudroa Vilsona 4
Beograd
Maxi 757 Zemun
Cara Dušana 115a
Beograd
Maxi 762 IPM
ugao Vojislava Ilića i Mis Irbijeve
Beograd
Maxi 764 Palilulska pijaca
Ilije Garašanina bb
Beograd
Maxi 767 Exing
Tadije Sondermajera 10K
Beograd
Maxi 769 BGD H2O Flagship
Bulevar Vudroa Vilsona 12
Beograd
Maxi 773 Dedinje Palace One
Neznanog junaka 23
Beograd
Maxi 774 West 65
Omladinskih brigada 86a
Beograd
Maxi 776 Slavija
Svetog Save 1–9, ulaz iz Makenzijeve
Beograd
Maxi 779 Bežanija
Ljubinke Bobić 9
Beograd
Maxi 783
Bulevar kralja Aleksandra 294
Beograd
29. novembar 501
Bulevar despota Stefana 68
Beograd
Cvetni trg 485
Kralja Milana 31a
Beograd
Dedinje 488
Neznanog junaka 2
Beograd
Dorćol 603
Dunavska 26
Beograd
Jedinstvo 764
Bulevar Zorana Đinđića 44
Beograd
Kadinjača 775
Bulevar Zorana Đinđića 64
Beograd
Kijevo 870
Patrijarha Joanikija 28
Beograd
Konzum 502
Pariske komune 13
Beograd
Nova trgovina 456
Prvomajska 13
Beograd
Novi Beograd 500
Luja Adamiča 2
Beograd
Plus market Alonso 996
Gospodar Jovanova 39–41
Beograd
Senjak 493
Koste Glavinića 2
Beograd
Stari grad 496
Čika Ljubina 8
Beograd
Sunce 670
Jurija Gagarina 221
Beograd
Voždovac 491
Vojvode Stepe 115
Beograd
Zvezdara 486
Bulevar kralja Aleksandra 297
Beograd
Šumice 505
Ustanička 127a
Beograd
Maxi 231
Kneza Miloša 216
Aranđelovac
Mega Maxi Čačak
Železnička kolonija bb
Čačak
Maxi 431
Miladina Pećinara 74
Čajetina
Maxi 314
Stevana Ivanovića bb
Jagodina
Mega Maxi Kragujevac
ugao ulica Save Kovačevića i Miodraga Vlajića Šuke
Kragujevac
Mega Maxi Kraljevo
Industrijska zona Šeovac
Kraljevo
Maxi 519 Loznica RP
Filipa Kljajića 5
Loznica
Mega Maxi Niš
Bulevar 12. februara 80
Niš
Maxi 460
Rifata Burdževića bb
Novi Pazar
Mega Maxi Novi Sad
Tekelijina bb
Novi Sad
Maxi 204
Bulevar cara Lazara 79a, Liman IV
Novi Sad
Maxi 250
Trg cara Jovana Nenada 2–4
Subotica
Mega Maxi Šabac
Nova ulica bb, Majur
Šabac
Maxi 540 BIG Šabac
Vojvode Janka Stojićevića 3–5
Šabac
Mega Maxi Užice
Miloša Obrenovića bb
Užice
Mega Maxi Vrnjačka Banja
Kneza Miloša 184/g
Vrnjačka Banja