INTERVJU - Perspektiva, pobjednici Red Bull Campus Clutch

- Osjećaj je zaista sjajan. Dobiti priliku da predstavljate svoju zemlju na jednom ovakvom takmičenju jeste jedna izuzetna privilegija i čast nam je što cemo bas mi braniti boje Crne Gore ove godine na Red Bull Campus Clutch svjetskom takmičenju. Što se tiče čitavog procesa organizovanja ovog takmičenja, kako na nacionalnom tako i na sada svjetskom nivou, odnosno nokaut fazi smatram da je organizacija na jednom izuzetnom nivou i nadam se da će u budućnosti da bude još sličnih događaja, takmičenja i prilika, kako za studente tako možda i za neke druge grupacije kako bi se pokazali možda upravo u Valorantu ili pak u nekim drugim igrama. Kada je u pitanju najbolji momenat, to je svaki momenat prolaska odnosno osvajanje nacionalnih kvalifikacija. A što se tiče najgorih momenata zaista mislim da ih nije bilo. Eventualno bih naglasio da s obzirom na količinu vremena koje smo igrali kao ekipa a koje je bilo relativno malo, te način na koji smo odigrali turnir nije možda na nekom najvećem nivou odnosno nije na nivou na kojem sam se ja nadao da ćemo odigrati ali svakako to je na kraju bilo dovoljno da se prođe ova faza takmičenja što nam je svakako dalo više vremena da se spremimo za sledeću fazu i nadamo se da će rezultati biti bolji.

• Specijalnost igrača Perspektive je igranje i takmičenje u CS: GO. Ali ove godine, svojim učešćem u Red Bull Campus Clutch-u, dokazali ste da možete biti jednako dobri u VALORANT-u, o kojoj se trenutno najviše govori na svijetu. Da li ste imali lak prelaz i koje su prednosti / mane Valoranta u odnosu na CS: GO?

