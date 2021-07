Red Bull Cliff Diving i psihologija straha

Ako želite postati cliff diver svetske klase, postoji samo jedan pravi način za to: voleti taj sport toliko da ste spremni da izmenite tok svog života, i od te malene platforme napravite svoju kancelariju, pozornicu, dom.

Dobar cliff diver je gospodar svog sveta, upravlja svojim emocijama i ima preciznu kontrolu nad svojim duhom i telom. U vremenu između trenutka kada napušta platformu i delića sekunde u kom ulazi u vodu, svet je malo, jednostavno mesto, i jedino što je važno jeste pokret.

To je osećaj fokusiranosti i bivstvovanja u trenutku, koji je inače nemoguće doživeti.

Ali nije lako stići tamo. A oni koji to uspeju, nužno moraju da nauče mnogo o psihologiji straha.

Prirodni strah od visine

Zamislite da stojite na visini na kojoj nastupaju takmičati u Red Bull Cliff Divingu . Gledate naniže ka vodi, neverovatno udaljenoj. Možda nožnim prstima pritiskate rub platforme.

Prvo, da stavimo brojeve u neku perspektivu: 21 metar iznad površine vode za žene, 27 za muškarce.

Visina od 27 metara jednaka je visini osmospratnice, a mnogi ljudi na samu pomisao da gledaju naniže sa tako velike visine počinju da osećaju blagu mučninu. Postoji i razlog zašto. U svakom trenutku vaš mozak obrađuje mnoštvo signala samo kako bi vam pomogao da održite ravnotežu - osećaj imanja tla pod nogama, vestibularni sistem u vašem unutrašnjem uhu i, naravno, vid. Vid je taj koji se pomalo „zbuni“ kad sa velike visine pogledate dole.

Usamljena skakačica Rijanan Ifland skače sa „Samotne stene“ u Bugarskoj © Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool Rijanan Ifland se priprema za skok © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Koristeći percepciju dubine koju imamo zahvaljujući našem stereo vidu, navikli smo da određujemo udaljenost na horizontalnoj ravni. Činimo to po ceo dan, dok hodamo, vozimo bicikl ili auto. Ali kad pogledamo naniže, priča se menja - oči ne mogu da procene poziciju tla sa stvarnom tačnošću. Mozak nije siguran kojem signalu da veruje. Zato se osećate čudno dok gledate naniže sa velike visine. Samo još jedna stvar koju cliff diver treba da obavi pre nego što udahne - i skoči. Ovde bi u igru moglo da uđe i malo razmetanja hrabrošću: ako mislite da biste mogli da zabrljate, možda ste već zabrljali. Samopouzdanje je neverovatno važno!

Kad sve ide kako treba, skakači će vodu probiti kao igla tkaninu - uz minimum otpora i bez bola. Kad izrone na površinu, dočekaće ih navijanje publike, ocene sudija i osećaji čiste radosti i veselja. Ako krene po zlu, pa - spasioci su tamo s razlogom, a taj razlog najčešće je potres mozga.

Mentalna priprema

Upoznajte Ejmi Harison . Ona je jedna od takmičarki koja otvoreno priznaje da se nikada nije navikla.

Što se tiče te malene platforme na velikoj visini - ova 25-godišnja Kanađanka iz kopnom okruženog Vinipega nikada nije želela da bude na njoj. Zapravo, tokom svoje skakačke karijere na koledžu, sa trenerom se „cenkala“ kako ne bi skakala sa 10 metara. Plivala je dodatne krugove. Očistila bi svlačionicu. Sve što je bilo potrebno da izbegne skok sa 10 metara.

Sada se priprema da skače sa mnogo, mnogo veće visine.

Kako se ispostavlja, Ejmi je odlična osoba za razgovor o psihologiji straha - jer, kada se ne takmiči, ona pohađa postdiplomske studije iz bihevioralne nauke. Zamolili smo je da izađe van vlastitog uma i govori o suočavanju sa strahom.

„Cliff diving je 20 posto fizička i 80 posto mentalna stvar“, kaže ona. „Znate da možete izvesti te skokove. Fizički deo nije problem - morate neprestano da uveravate svoj mentalni sistem da vam se pridruži.“

Cliff diving je 20 posto fizička i 80 posto mentalna stvar Aimee Harrison Njen ugao gledanja je interesantan - jer njen se mentalni pristup značajno promenio tokom njene skakačke karijere. Njen pristup ne deluje kod svakoga - svesna je da neki skakači vole jednostavno da blokiraju strah. No, što se nje tiče, ona ga mora prepoznati i raditi na njemu. „Počela sam sa pristupom 'moraš savladati strah', ali sada sam pristalica pristupa koji kaže 'prepoznaj strah i nosi se s njim'.“

Znatiželja i hrabrost

Ne postoji zapravo neki određen „smer karijere“ kojim sebe možete dovesti u tako nesigurnu poziciju, ali priče većine ljudi idu otprilike ovako: počeli su na bazenu, često takmičeći se u plivanju - u plivačkom klubu ili školskom programu, recimo. U nekom trenutku su ugledali skakaonice i postali prilično radoznali. Za višestrukog prvaka Garija Hanta , po njegovim vlastitim rečima: Jednostavno je izgledalo kao da se skakači bolje zabavljaju!

Gary Hunt skače sa 25 metara visoke litice u Bejrutu © Romina Amato/Red Bull Content Pool

U jednom trenutku se ta znatiželja spojila sa hrabrošću (a taj deo je zaista važan) i oni su rešili da pokušaju. Neki od njih su se „upecali“ i počeli se takmičiti - na dasci 1 m, dasci 3 m i tornjevima različitih visina, sve do tornja 10 m, odnosno 'olimpijskog standarda', što je veoma važno: ako ste želeli da skakanje pretvorite u stvarni posao, u prošlosti je to bio skoro pa jedini način - ili, u najmanju ruku, najugledniji.

Kako se onda neko natera da se metaforično i doslovno popne na visine od 23 i 27m? Pa, većina ljudi ide malo zaobilaznim putem. Sećate se onog dela o tome da to morate voleti? Pa, ambiciozni skakači moraju to voleti toliko da su spremni pobeći i pridružiti se cirkusu - gotovo doslovno.

Stvar je u tome da na svetu postoji jako malo mesta na kojima možete sigurno i redovno skakati sa takvih visina. Postoji nekoliko „prirodnih“ lokacija, ali i dalje su vam potrebni izviđači, spasioci i posmatrači, jer kratki gubitak svesti kada udarite u vodu nije toliko redak. To iskustvo najlakše ćete steći na revijama visinskih skokova. One se održavaju u zabavnim i vodenim parkovima, kao vrsta sporedne zabave na lokalnim sajmovima ili u stvarnim cirkusima. Stalnu gažu neki pronalaze na mestima poput Las Vegasa, ali do nastupa je teško doći, plaćaju se relativno malo i, naravno, nose veliki rizik. Ali to je jedini način da steknete iskustvo stotina skokova. Dakle, kako je već rečeno - da biste to radili, zaista to morate voleti.

Orlando Duque i Jonathan Paredes skaču u spilju Ik Kil na Yucatanu © Jose Duch/Red Bull Content Pool

To bi moglo da podstakne pitanje: šta se tu ima voleti? Publika, kratki ali slatki trenuci leta, navala adrenalina nakon uspeha? Apsolutno. Ali sve ostalo što ide uz to nešto je što većina normalnih ljudi smatra prilično... pa, neugodnim. Visine i izloženost. Napetost i čekanje. Iznad svega, strah. I dok su skakači sigurno na nekom nivou nenormalne osobe, oni su takođe samo... normalne osobe koje moraju da nauče kako se nositi sa svim tim - a za većinu njih to predstavlja proces.

Suočavanje sa stresom

Geri Hant voli da žonglira. U stvari, čini to pred skoro svaki skok. To je njegov način kontrole stresa, smirivanja živaca i fokusiranja. Zašto to funkcioniše?

Moć rutina i rituala u cliff divingu

U većini slučajeva, skakač će planirani skok prvi put izvesti dan pre takmičenja - jako je malo prilika za trening na toj visini. Osim toga, svaka lokacija takmičenja je drugačija. Pre takmičenja uvek postoji dan za zagrevanje, kada imaju priliku da isprobaju svoje skokove. Kako onda uvežbavati skok koji ne možete izvesti? Radite to u tri manja dela - ulazak i pristup, glavni deo skoka i izlazak/doskok - sve sa visine od 10 metara. Zatim ih složite zajedno da biste dobili kompletan skok i - s obzirom na to da zapravo nemate vremena za razmišljanje - dopustite mišićnoj memoriji da vas vodi.

„Ako mislite da mišići nemaju pamćenje, u pravu ste“, kaže Ejmi.

„Sve se to događa u mozgu i nervnom sistemu“, dodaje ona. „Svaki put kada napravite pokret, gradite neuronske puteve. Vremenom se oni ukorene u vašem sećanju - iako je to drugačija vrsta sećanja od, recimo, prisećanja na ono što se dogodilo pre pet minuta ili pet godina.“

Niste uvereni? Brzo pokušajte ovo: ako u rukama imate telefon, otvorite novi e-mail, a zatim samo zatvorite oči i na tastaturi otkucajte svoje ime. Koristili opciju automatskih ispravki ili ne, velika je šansa da ste dobro napisali. To je mišićna memorija. Skakači rade istu stvar, vrteći se u vazduhu dok padaju brzinom od skoro 90 km/h. Zapravo, neki delovi skoka se toliko oslanjaju na mišićnu memoriju i nevizuelnu percepciju, da skakači čak zatvaraju i oči. Drugi delovi skoka mogu zahtevati da vide vodu kako bi izračunali rotaciju, a postupak je kod svakog skakača drugačiji. Kad sve ide kako treba, probiće površinu vode kao igla tkaninu - uz minimum otpora i bola - a kad izrone na površinu dočekaće ih navijanje publike, čista radost i veselje, bez obzira na mišljenje sudija o njihovom „letu s visine“.

Svaki put kada napravite pokret, gradite neuronske puteve Aimee Harrison

Razumevanje rizika

Malo je ljudi provelo toliko vremena na skakaonici, a da sa nje nije skočilo, kao Din Treml. Novozelanđanin je glavni fotograf Red Bull Cliff Divinga još od početaka prvenstva davne 2009. godine. Kada smo ga pitali o ponašanju i emocionalnom stanju skakača u poslednjim trenucima pre skoka, morao je malo da razmisli.

„Uvek proverim sa skakačem je li u redu da budem na platformi - i oni gotovo uvek kažu da. Vidite žele li se uključiti ili ne, ili žele da budu sami - poljski skakač Kris Kolanus je vrlo koncentrisan i tih, recimo. Ćutim i ustupam mu svoj prostor. Drugi su opušteniji.“ Koliko opušteniji? Din se smije. „Pa, sećam se kad sam prvi put bio na platformi sa vrlo mladim Orlandom Dukeom . Vrlo sam se ljubazno i srdačno predstavio i upitao je li u redu da budem tamo - pogledao me pravo u oči i rekao: 'Baš me briga!'“

Dinova sećanja na rane godine su zanimljiva. „U ranim danima Red Bull Cliff Divinga, to je bila samo gomila momaka koji su ovo radili iz zabave ili kao sporedni posao“, kaže on. „Onda je odjednom došlo ovo globalno prvenstvo i počeli su da putuju širom sveta. Naprosto nisu mogli da poveruju svojoj sreći.“ Tada je, kaže on, u slobodne dane bilo puno više ludorija i urnebesa - i sve je bilo manje ozbiljno i manje konkurentno nego danas.

Ali ono što se nije promijenilo jeste to da su još uvek družina braće (a od 2014. i sestara). Malo je drugih sportova u kojima takmičari provode toliko vremena brinući za sigurnost kolega - a ta briga je stvarna, jer ulazak u vodu uz grešku od svega par stepeni znači da će boleti prilično više. Doskok uz grešku od mnogo stepeni - recimo, 90 - znači da ste „lupili“, kako skakači kažu. Nikada nećete čuti skakača da pre skoka kolegi kaže: 'Nemoj lupiti', kao što glumci ili glumice jedni drugima govore da 'slome nogu' ['break a leg' - engleski izraz kojim se želi sreća]. Rizik je naproste previše realan.

No, ono što kod većine skakača možda i najviše iznenađuje jeste to što vrlo mali broj njih o sebi razmišlja kao o adrenalinskim zavisnicima ili tragačima za uzbuđenjima - zapravo, u ovom sportu jednostavno ima previše rizika za ljude sa takvim načinom razmišljanja.

Cliff diveri su među rijetkim sportistima na svetu koji imaju priliku da razumeju takvu realnost - i to je ono što ovaj sport čini tako sjajnim. Godine planiranja, treninga, razmišljanja, meditacije - sve je to neverovatno potrebno - za privilegiju da sve to isključite na tri kratke sekunde i jednostavno osetite uzbuđenje čistog pokreta. Trenutak u kojem - dok se vrtite stotine stepeni u sekundi i padate brže nego što obično vozite automobil - nekako izgleda da vreme jednostavno stoji. Strah? To je nešto što ste ostavili na platformi. Ne brinite - ako ste pametni, opet ćete pronaći strah - i to baš u pravoj dozi da čuva vašu sigurnost.

„Pljus!“ i skok je gotov - prestajete se vrteti i svet se ponovno počinje okretati.

Nakon skoka dolazi radost jača od straha © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

