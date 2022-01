Red Bull Fortmaster, Tvrđava Golubački grad - Pravila

Radi organizovanja trke sa preprekama pod nazivom “Red Bull Fortmaster” (u daljem tekstu Trka) koja će se održati u Golupcu, na Golubačkoj tvrđavi, dana 28.05.2022. godine, u organizaciji Agencije za pružanje reklamnih usluga In House Group (u daljem tekstu Organizator), Organizator donosi ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu Pravila). Pravila će biti objavljena na web stranici www.redbull.com/fortmaster i www.prijavazatrku.rs/redbullfortmaster (u daljem tekstu web stranica);

Prijavom za Trku svaki učesnik stiče pravo učestvovanja na Trci, koja će se održati u Golupcu, na Golubačkoj tvrđavi, dana 28.05.2022. godine, u organizaciji Agencije za pružanje reklamnih usluga In House Group;

Prijavljivanje za Trku se vrši „online“ preko sajta www.prijavazatrku.rs/redbullfortmaster. Prijavljivanje će biti moguće do 21.05.2022. godine u 23.59.59h. Prijavljivanje za Trku neće biti moguće posle zatvaranja prijava ili na dan održavanja Trke. Svi učesnici moraju popuniti prijavni formular i uplatiti kotizaciju za učestvovanje na Trci kako bi prijava za Trku bila kompletna;

Svi učesnici trke prihvataju da Organizatoru dostave svoje lične podatke radi evidenitiranja prijava i to: ime i prezime, pol, datum rođenja, kontakt telefon, ime, prezime i kontakt telefon osobe za hitne slučajeve, grad, državu i e-mail adresu;

Učesnici sami snose troškove puta do i od Trke, kao i sve druge troškove nastale tokom pripreme za Trku i tokom dana održavanja Trke.

Svi učesnici se, sve vreme, moraju da se drže zadate staze koja će biti jasno označena i ne smeju ni u jednom trenutku ići stazama koje nisu propisane. Nije dozvoljeno nikakvo skraćivanje staze. Ukoliko se učesnici udalje sa zadate staze moraju se vratiti na tačno isto mesto sa kojeg su napustili zadatu stazu. Sudije su zadužene za kontrolu učesnika po pitanju same staze. Učesnik će biti diskvalfikovan sa Trke ako namerno napušta ili skraćuje stazu, odnosno izbegava prepreke;

Ukoliko učesnik ne vidi markaciju ili je promašio stazu, treba da se vrati do prethodno vidljive markacije i pogleda ponovo ka narednoj markaciji, kako bi nastavio kretanje u odgovarajućem smeru staze Trke.

Ukoliko učesnik nije u stanju da pređe prepreku određene kategorizacije, dobija kazneno dodatno vremena i to u trajanju od:

Spisak prepreka i pripadajuće kazneno vreme za svaku od njih biće objavljeni najkasnije do dana 01.03.2022. godine.

Isključivo sudije i lica ovlašćena od strane Organizatora imaju pravo da beleže startne brojeve učesnika koji zaobilaze/izbegavaju prepreke, kao i da dodeljuju odgovarajuće kazneno vreme učesnicima koji se odluče na zaobilaženje/izbegavanje prepreka. Svaka prepreka će biti jasno obeležena i kategorizovana na samoj stazi, a iste informacije će biti podeljene putem elektronskih sredstava komunikacije Organizatora prema svim učesnicima i to internet portala www.redbull.com/fortmaster;

Zabranjeno je isprobavanje postavljenih prepreka pre same Trke.

Svaki učesnik mora pomoći drugom učesniku ukoliko primeti da je došlo do ozbiljnije povrede ili ukoliko smatra da je od veće koristi odmah obavestiti nekog iz organizacije Trke ili direktno timove za spašavanje;

Sudije prate učesnike na Trci i utvrđuju da li su pravilno prešli prepreku i beleže sve eventualne nepravilnosti, kao i dodatno kazneno vreme, ukoliko je to neophodno;

Sudije ne služe da pokazuju učesnicima smer kretanja jer za to služi markacija i dodatne table pokraj staze i neće odgovarati na slična pitanja učesnika;

Organizator će postaviti vremenski limit za završetak Trke. To je vreme za koje učesnik mora preći sve prepreke i završiti Trku;

U toku same Trke svi učesnici će biti podsećani na određeni vremenski limit.

Organizator će se maksimalno potruditi da sve učesnike koji ranije odustanu bezbedno transportuje do cilja ukoliko oni sami nisu u mogućnosti da se samostalno vrate.

