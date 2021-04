Saveti Jasmine Aleksandrov za Red Bull Fortmaster: Ne potcenjujte Kališ

Format događaja oslanja se na već popularne trke sa preprekama (OCR, Obstacle Course Racing), koje su u prethodnih nekoliko godina uzele maha po celom svetu, ali uz prepoznatljiv Red Bull obrt. Naime, ovogodišnja beogradska trka na Kališu je samo prva u nizu od četiri trke, koje za cilj imaju osvajanje različitih tvđava po Srbiji. Sve ljubitelje posebnih izazova ovog tipa, koji su kombinacija trčanja, snage i spretnosti, očekuje poduhvat osvajanja po jedne spektakularne srpske tvrđave godišnje, u periodu od 2021. do 2024. godine.

Format događaja oslanja se na već popularne trke sa preprekama (OCR, Obstacle Course Racing), koje su u prethodnih nekoliko godina uzele maha po celom svetu, ali uz prepoznatljiv Red Bull obrt. Naime, ovogodišnja beogradska trka na Kališu je samo prva u nizu od četiri trke, koje za cilj imaju osvajanje različitih tvđava po Srbiji. Sve ljubitelje posebnih izazova ovog tipa, koji su kombinacija trčanja, snage i spretnosti, očekuje poduhvat osvajanja po jedne spektakularne srpske tvrđave godišnje, u periodu od 2021. do 2024. godine.

Format događaja oslanja se na već popularne trke sa preprekama (OCR, Obstacle Course Racing), koje su u prethodnih nekoliko godina uzele maha po celom svetu, ali uz prepoznatljiv Red Bull obrt. Naime, ovogodišnja beogradska trka na Kališu je samo prva u nizu od četiri trke, koje za cilj imaju osvajanje različitih tvđava po Srbiji. Sve ljubitelje posebnih izazova ovog tipa, koji su kombinacija trčanja, snage i spretnosti, očekuje poduhvat osvajanja po jedne spektakularne srpske tvrđave godišnje, u periodu od 2021. do 2024. godine.

- Posle 7 godina trčanja OCR trka po inostranstvu, mogu da kažem da mi i dalje proradi adrenalin na sam pomen terenskih trka sa preprekama. Mnogo mi je drago što su se ljudi u Srbiji ukačili na OCR vajb i što je sve više ludaka koji su spremni za dobru avanturu. Kada se ne takmičim - volim da sam deo dobre ekipe, dobrog tima. Apsolutno svaka aktivacija i takmičenje koje radim ima kod mene posebno mesto u srcu. Mnogo mi je stalo da sa ljudima delim dobru energiju. OCR trke su za mene mnogo više od “takmičenja“. One probude suočavanje sa samim sobom , testiraju sopstvene mogućnosti u teškim situacijama, i svako to iskustvo takmičare čini jačim, i fizički i mentalno. Biti deo takve priče, na svom terenu, u sjajnom timu, zaista je za mene čast. Zato na Fortmaster gledam kao ultimativni poklon svim ljudima koji žele da probude malo divljeg u sebi i da testiraju svoje granice.

- Posle 7 godina trčanja OCR trka po inostranstvu, mogu da kažem da mi i dalje proradi adrenalin na sam pomen terenskih trka sa preprekama. Mnogo mi je drago što su se ljudi u Srbiji ukačili na OCR vajb i što je sve više ludaka koji su spremni za dobru avanturu. Kada se ne takmičim - volim da sam deo dobre ekipe, dobrog tima. Apsolutno svaka aktivacija i takmičenje koje radim ima kod mene posebno mesto u srcu. Mnogo mi je stalo da sa ljudima delim dobru energiju. OCR trke su za mene mnogo više od “takmičenja“. One probude suočavanje sa samim sobom , testiraju sopstvene mogućnosti u teškim situacijama, i svako to iskustvo takmičare čini jačim, i fizički i mentalno. Biti deo takve priče, na svom terenu, u sjajnom timu, zaista je za mene čast. Zato na Fortmaster gledam kao ultimativni poklon svim ljudima koji žele da probude malo divljeg u sebi i da testiraju svoje granice.

- Posle 7 godina trčanja OCR trka po inostranstvu, mogu da kažem da mi i dalje proradi adrenalin na sam pomen terenskih trka sa preprekama. Mnogo mi je drago što su se ljudi u Srbiji ukačili na OCR vajb i što je sve više ludaka koji su spremni za dobru avanturu. Kada se ne takmičim - volim da sam deo dobre ekipe, dobrog tima. Apsolutno svaka aktivacija i takmičenje koje radim ima kod mene posebno mesto u srcu. Mnogo mi je stalo da sa ljudima delim dobru energiju. OCR trke su za mene mnogo više od “takmičenja“. One probude suočavanje sa samim sobom , testiraju sopstvene mogućnosti u teškim situacijama, i svako to iskustvo takmičare čini jačim, i fizički i mentalno. Biti deo takve priče, na svom terenu, u sjajnom timu, zaista je za mene čast. Zato na Fortmaster gledam kao ultimativni poklon svim ljudima koji žele da probude malo divljeg u sebi i da testiraju svoje granice.