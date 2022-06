Pokaži svoju avanturu osvajanja Golubačke tvrđave i osvoji nagrade!

Naši Fortmasteri upustili su se u izazov savladavanja ove neosvajane tvrđave, a mnogi od njih su to i uspeli!

Naši Fortmasteri upustili su se u izazov savladavanja ove neosvajane tvrđave, a mnogi od njih su to i uspeli!

Naši Fortmasteri upustili su se u izazov savladavanja ove neosvajane tvrđave, a mnogi od njih su to i uspeli!

Ono što sigurno znamo, to je da su pozitivna energija, odlučnost i želja za uspehom obeležili taj dan. Da su to oni trenuci koji se pamte ceo život. Osećaj kada prođeš kroz cilj- neprocenjivo!

Ono što sigurno znamo, to je da su pozitivna energija, odlučnost i želja za uspehom obeležili taj dan. Da su to oni trenuci koji se pamte ceo život. Osećaj kada prođeš kroz cilj- neprocenjivo!

Ono što sigurno znamo, to je da su pozitivna energija, odlučnost i želja za uspehom obeležili taj dan. Da su to oni trenuci koji se pamte ceo život. Osećaj kada prođeš kroz cilj- neprocenjivo!

Upravo zato želimo da vidimo kako je trka izgledala iz tvog ugla! Svaki uspon, osmeh, zagrljaj i sve ono što je činilo tvoj put do pobede. Okači na svoj Instagram profil (feed ili story) fotografiju koja oslikava tvoje osvajanje Golubačke tvrđave i pohod na titulu Fortmastera, a jedna najkreativniju i najoriginalniju fotografija dobiće vredne nagrade koje su pripremili Red Bull Srbija i Beosport- paket Red Bulla i patike po izboru!

Upravo zato želimo da vidimo kako je trka izgledala iz tvog ugla! Svaki uspon, osmeh, zagrljaj i sve ono što je činilo tvoj put do pobede. Okači na svoj Instagram profil (feed ili story) fotografiju koja oslikava tvoje osvajanje Golubačke tvrđave i pohod na titulu Fortmastera, a jedna najkreativniju i najoriginalniju fotografija dobiće vredne nagrade koje su pripremili Red Bull Srbija i Beosport- paket Red Bulla i patike po izboru!

Upravo zato želimo da vidimo kako je trka izgledala iz tvog ugla! Svaki uspon, osmeh, zagrljaj i sve ono što je činilo tvoj put do pobede. Okači na svoj Instagram profil (feed ili story) fotografiju koja oslikava tvoje osvajanje Golubačke tvrđave i pohod na titulu Fortmastera, a jedna najkreativniju i najoriginalniju fotografija dobiće vredne nagrade koje su pripremili Red Bull Srbija i Beosport- paket Red Bulla i patike po izboru!