Red Bull Fortmaster - Osvoji Kališ u jedinstvenoj trci!

Format događaja oslanja se na već popularne trke sa preprekama (OCR, Obstacle Course Racing), koje su u prethodnih nekoliko godina uzele maha po celom svetu, ali uz prepoznatljiv Red Bull obrt. Naime, ovogodišnja beogradska trka na Kališu je samo prva u nizu od četiri trke, koje za cilj imaju osvajanje različitih tvđava po Srbiji. Sve ljubitelje posebnih izazova ovog tipa, koji su kombinacija trčanja, snage i spretnosti, očekuje poduhvat osvajanja po jedne spektakularne srpske tvrđave godišnje, u periodu od 2021. do 2024. godine.

Format događaja oslanja se na već popularne trke sa preprekama (OCR, Obstacle Course Racing), koje su u prethodnih nekoliko godina uzele maha po celom svetu, ali uz prepoznatljiv Red Bull obrt. Naime, ovogodišnja beogradska trka na Kališu je samo prva u nizu od četiri trke, koje za cilj imaju osvajanje različitih tvđava po Srbiji. Sve ljubitelje posebnih izazova ovog tipa, koji su kombinacija trčanja, snage i spretnosti, očekuje poduhvat osvajanja po jedne spektakularne srpske tvrđave godišnje, u periodu od 2021. do 2024. godine.

Format događaja oslanja se na već popularne trke sa preprekama (OCR, Obstacle Course Racing), koje su u prethodnih nekoliko godina uzele maha po celom svetu, ali uz prepoznatljiv Red Bull obrt. Naime, ovogodišnja beogradska trka na Kališu je samo prva u nizu od četiri trke, koje za cilj imaju osvajanje različitih tvđava po Srbiji. Sve ljubitelje posebnih izazova ovog tipa, koji su kombinacija trčanja, snage i spretnosti, očekuje poduhvat osvajanja po jedne spektakularne srpske tvrđave godišnje, u periodu od 2021. do 2024. godine.

Na prvom Red Bull Fortmasteru, Kalemegdanska tvrđava će ugostiti do 1.000 takmičara, koji će na svaki mogući način pokušati da se izbore sa stazom dužine 3,5 kilometara, prošaranom sa preko 20 jedinstvenih prepreka. Na ovoj sprint distanci, takmičari će prolaziti kroz vodu, blato, vatru i druge prepreke, tako simulirajući osvajanje tvrđave. Pošto osvajanje Kalemegdanske tvrđave nikad nije bilo lako, nemojte da vas zavara kratka staza, jer se takmičenje odvija tokom dva dana. Prvog dana svi takmičari će se kroz jednu kvaifikacionu trku boriti za svoje mesto u drugom danu, kada će finalisti morati da prođu kroz čak tri kruga takmičenja. Uz snagu, brzinu i spretnost, taktika će takođe igrati važnu ulogu u osvajanju tvrđave, kao u vreme vitezova i njihovih slavnih pohoda.

Na prvom Red Bull Fortmasteru, Kalemegdanska tvrđava će ugostiti do 1.000 takmičara, koji će na svaki mogući način pokušati da se izbore sa stazom dužine 3,5 kilometara, prošaranom sa preko 20 jedinstvenih prepreka. Na ovoj sprint distanci, takmičari će prolaziti kroz vodu, blato, vatru i druge prepreke, tako simulirajući osvajanje tvrđave. Pošto osvajanje Kalemegdanske tvrđave nikad nije bilo lako, nemojte da vas zavara kratka staza, jer se takmičenje odvija tokom dva dana. Prvog dana svi takmičari će se kroz jednu kvaifikacionu trku boriti za svoje mesto u drugom danu, kada će finalisti morati da prođu kroz čak tri kruga takmičenja. Uz snagu, brzinu i spretnost, taktika će takođe igrati važnu ulogu u osvajanju tvrđave, kao u vreme vitezova i njihovih slavnih pohoda.

Na prvom Red Bull Fortmasteru, Kalemegdanska tvrđava će ugostiti do 1.000 takmičara, koji će na svaki mogući način pokušati da se izbore sa stazom dužine 3,5 kilometara, prošaranom sa preko 20 jedinstvenih prepreka. Na ovoj sprint distanci, takmičari će prolaziti kroz vodu, blato, vatru i druge prepreke, tako simulirajući osvajanje tvrđave. Pošto osvajanje Kalemegdanske tvrđave nikad nije bilo lako, nemojte da vas zavara kratka staza, jer se takmičenje odvija tokom dva dana. Prvog dana svi takmičari će se kroz jednu kvaifikacionu trku boriti za svoje mesto u drugom danu, kada će finalisti morati da prođu kroz čak tri kruga takmičenja. Uz snagu, brzinu i spretnost, taktika će takođe igrati važnu ulogu u osvajanju tvrđave, kao u vreme vitezova i njihovih slavnih pohoda.

Svi oni koji dođu do samog cilja, koji će se simbolično nalaziti kod čuvenog spomenika Pobednik, kući će poneti i prvu u nizu Red Bull Fortmaster medalja, dizajniranih specijalno za ovu priliku. Učesnici sva četiri događaja u Red Bull Fortmaster seriji trka će 2024. godine moći da spoje sve četiri medalje u jedan unikatni trofej i tako postanu ultimativni osvajači tvrđava - Fortmasteri.

Svi oni koji dođu do samog cilja, koji će se simbolično nalaziti kod čuvenog spomenika Pobednik, kući će poneti i prvu u nizu Red Bull Fortmaster medalja, dizajniranih specijalno za ovu priliku. Učesnici sva četiri događaja u Red Bull Fortmaster seriji trka će 2024. godine moći da spoje sve četiri medalje u jedan unikatni trofej i tako postanu ultimativni osvajači tvrđava - Fortmasteri.

Svi oni koji dođu do samog cilja, koji će se simbolično nalaziti kod čuvenog spomenika Pobednik, kući će poneti i prvu u nizu Red Bull Fortmaster medalja, dizajniranih specijalno za ovu priliku. Učesnici sva četiri događaja u Red Bull Fortmaster seriji trka će 2024. godine moći da spoje sve četiri medalje u jedan unikatni trofej i tako postanu ultimativni osvajači tvrđava - Fortmasteri.