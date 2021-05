Red Bull Fortmaster - Jednodnevni spektakl, produžen rok za prijave

Pored manje promene u formatu, odlučeno je i da se usled velike potražnje i interesovanja rok za registraciju regularnih karata produži do 10. maja kako bi svi budući Fortmasteri mogli da po pristupačnoj ceni dožive ovo neponovljivo iskustvo u centru Beograda. Do petka (30.aprila) u ponoć se za Red Bull Fortmaster trku sa preprekama registrovalo preko 650 individualnih takmičara i 20 timova iz Srbije, regiona i šire.

Kotizacije za prvi Red Bull Formaster dostupne su po regularnoj ceni za individualno (2.790,00 RSD) i timsko (10.990,00 RSD) učestvovanje sve do 10. maja, odnosno do rasprodaje predviđenih količina u ovoj fazi prodaje.

Svi oni koji dođu do samog cilja, koji će se simbolično nalaziti kod čuvenog spomenika Pobednik, kući će poneti i prvu u nizu Red Bull Fortmaster medalja, dizajniranih specijalno za ovu priliku. Učesnici sva četiri događaja u Red Bull Fortmaster seriji trka će 2024. godine moći da spoje sve četiri medalje u jedan unikatni trofej i tako postanu ultimativni osvajači tvrđava - Fortmasteri.

Trka na Kališu je samo prva u nizu od četiri trke koje za cilj imaju osvajanje različitih tvrđava po Srbiji. Sve ljubitelje posebnih izazova ovog tipa koji su kombinacija trčanja, snage i spretnosti očekuje poduhvat osvajanja po jedne spektakularne srpske tvrđave godišnje, u periodu od 2021. pa sve do 2024. godine.

