Red Bull Fortmaster - Kališ je dobio prve šampione u istorijskoj OCR trci

Takmičari su od 9 ujutru pa sve do kasnog popodneva kroz kvalifikacije, polufinale i finale imali zadatak da prevaziđu 3,5 kilometara uz zahtevne i raznovrsne prepreke, od početne tačke i Kapije Karla VI, pa sve do Velikog Rimskog bunara i Pobednika, koji je bio idealna i simbolična pozicija za trijumfalni cilj. Kalemegdan, koji je obično mesto gradskog okupljanja i odmora, pretvorio se na 12 sati u poligon prepun izazova za sve one koji su želeli da se oprobaju kao Fortmasteri.