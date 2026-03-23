Borba za titulu najbolje teretane se zahuktava

Timovi iz različitih teretana ponovo su odmerili snage kroz wodove koji su testirali izdržljivost, snagu, veštinu i strategiju, potvrđujući da konkurencija postaje sve jača kako se približava nacionalno finale.
Tokom druge kvalifikacione stanice u Synergy 3 teretani u Novom Sadu gledali smo borbene nastupe, visoke otkucaje srca koje smo pratili Garmin opremom i veliku podršku publike, ali i ono što Red Bull Gym Clash čini posebnim: zajedništvo, timski rad i želju da se pomere lične i kolektivne granice. Delta Agrar jabuke i Frutadeli banane su pružile takmičarima i publici neophodnu okrepu, a svaki tim dao je svoj maksimum u borbi za prolazak dalje i mesto među najboljima.
Program je i ovog puta vodila Jasmina Aleksandrov, a head coach je bio Red Bull sportista funkcionalnog fitnesa Luka Đukić.
Najbolje su se pokazali timovi Baš Čelik, Nerazberiha i Sinergija, sa istim brojem poena, ali osvojenim na različitim vežbama, dok su se odmah za njima našli Synergy i Fintes Centar Teretana.
Nakon još jednog intenzivnog kvalifikacionog dana, slika poretka postaje sve jasnija, ali borba još nije gotova. Pred nama su naredni koraci ka nacionalnom finalu, gde će se najbolji timovi boriti za priliku da predstavljaju Srbiju na svetskom finalu u Egiptu.
Red Bull Gym Clash nastavlja da okuplja najspremnije, najmotivisanije i najusaglašenije timove, a druge kvalifikacije su još jednom pokazale da nas očekuje izuzetno uzbudljiv nastavak takmičenja, a poslednje kvalifikacije zakazane su za Beograd, subota 28. mart od 11 časova u Mega Gym Central teretani.