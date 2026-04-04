Najbolje teretane Srbije koje ćemo gledati na Nacionalnom finalu

Red Bull Gym Clash Nacionalno finale održaće se 26. aprila u Sinergiji, gde će se najspremniji timovi boriti za titulu najbolje teretane u zemlji, i mesto na svetskom finalu koje će se održati u Egiptu.
Tokom prethodnih nedelja, timovi su kroz intenzivne kvalifikacione runde pokazali snagu, izdržljivost, veštinu i timsku usklađenost, prolazeći kroz izazovne workoutove koji su testirali njihove granice. Samo najbolji su uspeli da obezbede svoje mesto u finalu.
Spisak timova koji su izborili plasman u finale sa detaljima bodova pogledajte OVDE.
- TEGET
- SINERGIJA
- BAŠ ČELIK
- NERAZBERIHA
- FITNESS REVOLUCIJA
- GROUND
- FITNESS CENTAR TERETANA
- SYNERGY
- THE GODFATHER BOX
- SKILLSBOX
- ŽUTO CRNI
- FALCONS ŠABAC
- TRENING CENTAR INVICTUS
- PRVI TIM
- PLANETARCI
- LEVEL FITNESS
Finale donosi još veći intenzitet i još veći ulog, timovi će se suočiti sa najzahtevnijim izazovima do sada, a samo jedan će poneti titulu i predstavljati Srbiju na svetskoj sceni.
Publiku očekuje dan ispunjen vrhunskim performansima, snažnom energijom i atmosferom koja pomera granice. Red Bull Gym Clash još jednom potvrđuje da nije samo takmičenje, već zajednica koja okuplja najposvećenije i najspremnije timove.
Vidimo se 26. aprila u Sinergiji!