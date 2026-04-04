Red Bull Gym Clash Beograd
Fitness Training

Najbolje teretane Srbije koje ćemo gledati na Nacionalnom finalu

Nakon uzbudljivih Red Bull Gym Clash kvalifikacija širom Srbije, vreme je za završni obračun.
Piše: Aleksandra Đonin
Red Bull Gym Clash Nacionalno finale održaće se 26. aprila u Sinergiji, gde će se najspremniji timovi boriti za titulu najbolje teretane u zemlji, i mesto na svetskom finalu koje će se održati u Egiptu.
Tokom prethodnih nedelja, timovi su kroz intenzivne kvalifikacione runde pokazali snagu, izdržljivost, veštinu i timsku usklađenost, prolazeći kroz izazovne workoutove koji su testirali njihove granice. Samo najbolji su uspeli da obezbede svoje mesto u finalu.
Spisak timova koji su izborili plasman u finale sa detaljima bodova pogledajte OVDE.
  1. TEGET
  2. SINERGIJA
  3. BAŠ ČELIK
  4. NERAZBERIHA
  5. FITNESS REVOLUCIJA
  6. GROUND
  7. FITNESS CENTAR TERETANA
  8. SYNERGY
  9. THE GODFATHER BOX
  10. SKILLSBOX
  11. ŽUTO CRNI
  12. FALCONS ŠABAC
  13. TRENING CENTAR INVICTUS
  14. PRVI TIM
  15. PLANETARCI
  16. LEVEL FITNESS
Finale donosi još veći intenzitet i još veći ulog, timovi će se suočiti sa najzahtevnijim izazovima do sada, a samo jedan će poneti titulu i predstavljati Srbiju na svetskoj sceni.
Publiku očekuje dan ispunjen vrhunskim performansima, snažnom energijom i atmosferom koja pomera granice. Red Bull Gym Clash još jednom potvrđuje da nije samo takmičenje, već zajednica koja okuplja najposvećenije i najspremnije timove.
Vidimo se 26. aprila u Sinergiji!
