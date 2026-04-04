Najbolje teretane Srbije koje ćemo gledati na Nacionalnom finalu

Red Bull Gym Clash Nacionalno finale održaće se 26. aprila u Sinergiji, gde će se najspremniji timovi boriti za titulu najbolje teretane u zemlji, i mesto na svetskom finalu koje će se održati u Egiptu.

Tokom prethodnih nedelja, timovi su kroz intenzivne kvalifikacione runde pokazali snagu, izdržljivost, veštinu i timsku usklađenost, prolazeći kroz izazovne workoutove koji su testirali njihove granice. Samo najbolji su uspeli da obezbede svoje mesto u finalu.

Spisak timova koji su izborili plasman u finale sa detaljima bodova pogledajte

TEGET SINERGIJA BAŠ ČELIK NERAZBERIHA FITNESS REVOLUCIJA GROUND FITNESS CENTAR TERETANA SYNERGY THE GODFATHER BOX SKILLSBOX ŽUTO CRNI FALCONS ŠABAC TRENING CENTAR INVICTUS PRVI TIM PLANETARCI LEVEL FITNESS

Finale donosi još veći intenzitet i još veći ulog, timovi će se suočiti sa najzahtevnijim izazovima do sada, a samo jedan će poneti titulu i predstavljati Srbiju na svetskoj sceni.

Publiku očekuje dan ispunjen vrhunskim performansima, snažnom energijom i atmosferom koja pomera granice. Red Bull Gym Clash još jednom potvrđuje da nije samo takmičenje, već zajednica koja okuplja najposvećenije i najspremnije timove.

Vidimo se 26. aprila u Sinergiji!