Red Bull Half Court - Izabran je teren iz snova na kom će se igrati turnir

Babić je to već učinio, a kako izgleda teren iz snova Dušana Buluta, možete pogledati

Biće to prilika da mnogi slede put upravo Dušana Domovića Buluta, koji je svojevremeno bio šampion Red Bull King od the Rock turnira, koji se igrao "1 na 1". To je bila odskočna daska za "3x3", format u kom se igra Red Bull Half Court.