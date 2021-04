Red Bull Half Court - Spremi se za novi turnir i basketašku 3x3 fantaziju

Uoči početka Red Bull Half Court sezone, brojne legende basketa otkrile su svoje kultne terene, ispričale svoju priču i put do vrha, a među njima je i naš Dušan Domović Bulut, koji je podigao basket 3x3 na globalnom nivou i osvojio sve što se osvojiti može. Krenuo je sa limanskih terena i njih je prikazao celom svetu, ne samo sada kroz Red Bull Half Court. To čini već godinama kao ambasador Novog sada, kroz sve poteze koje prikazuje godinama, a koji su upravo tu, u Novom Sadu i na gradskim terenima, dugo usavršavani.

"Ovo je potpuno drugačija igra kada si na terenu sa kojim si na 'ti', kada ga 'poseduješ'. Kada znaš sve o njemu, samo tada, dolazi do tvojih najboljih poteza, igraš svoju najbolju igru. Radujem se prilici da podržimo basketašku scenu u 24 zemlje, da nečije snove pretvorimo u stvarnost. Ovo će biti nešto stvarno posebno", najavio je Pol Gad, globalni sportski direktor Red Bull Half Court-a.

